ФАС не видит нарушений в покупке ритейлером «М.Видео» сети бытовой техники и электроники «Медиамаркт»
Ведомство может одобрить сделку в ближайшие дни, — сказал ТАСС зам.главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Царьковский.
После закрытия сделки группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, в которую входят «Эльдорадо» и «М.Видео», будет контролировать примерно треть всего российского рынка электроники и бытовой техники.
Комментарии2
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hangman19 31 июля 2018 | 20:11
сколько занесли в фас?
raffal 31 июля 2018 | 20:39
Забавная покупка. Немецкий концерн "Media Markt" - абсолютный европейский лидер по по продаже электроники и бытовой техники, с оборотом около 24 миллиардов € и покупатель "М.Видео", с оборотом примерно в 10 (ДЕСЯТЬ!) раз меньше.
Смотрим дальше: "После закрытия сделки группа «Сафмар» .... в которую входят «Эльдорадо» и «М.Видео», будет контролировать примерно треть всего российского рынка электроники и бытовой техники"
Несложно прикинуть, что весь российский рынок электроники и бытовой техники примерно в 3 (ТРИ!) раза меньше одного "Media Markt".