ФАС не видит нарушений в покупке ритейлером «М.Видео» сети бытовой техники и электроники «Медиамаркт»

Ведомство может одобрить сделку в ближайшие дни, — сказал ТАСС зам.главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Царьковский.

После закрытия сделки группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, в которую входят «Эльдорадо» и «М.Видео», будет контролировать примерно треть всего российского рынка электроники и бытовой техники.