Бабушкинский суд Москвы арестовал адвоката Игоря Третьякова по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина
Он стал третьим фигурантом. Ранее были арестованы гендиректор предприятия и депутат Мособлдумы Сергей Лемешевский, а также юрист компании. Всех их подозревают в мошенничестве на 330 миллионов рублей.
НПО имени Лавочкина производит космические аппараты и разгонные блоки для вывода их на орбиту.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 31 июля 2018 | 20:15
В высшей степени всё это странное дело, если верить следствию.
sasass 31 июля 2018 | 20:52
Теперь видимо никаких разгонов не будет- раз сам адвокат арестован...)))
vadimp 31 июля 2018 | 20:59
Интересно система устроенна!
330 ляма списюкали, а оно все одно худо-бедно летает.