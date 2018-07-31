Бабушкинский суд Москвы арестовал адвоката Игоря Третьякова по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина

Он стал третьим фигурантом. Ранее были арестованы гендиректор предприятия и депутат Мособлдумы Сергей Лемешевский, а также юрист компании. Всех их подозревают в мошенничестве на 330 миллионов рублей.

НПО имени Лавочкина производит космические аппараты и разгонные блоки для вывода их на орбиту.