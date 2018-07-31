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20:02, 31 июля 2018

Соцсеть Фейсбук выявила попытки повлиять на ноябрьские выборы в Конгресс США

Обнаружена скоординированная сеть из десятков фейковых аккаунтов. Как пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, представители крупнейшей в мире соцсети сообщили это на парламентских слушаниях на этой неделе и скоро объявят официально. Издание отмечает, что напрямую эти аккаунты не связывают с Россией, но такая вероятность существует, поскольку эти фейковые аккаунты похожи на те, что были выявлены во время расследования вмешательства России в президентские выборы в США 2016-го года.

Комментарии

16

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serge_moro 31 июля 2018 | 20:08

Главная пытка для россиян -видеть 18 лет одно и тоже крысиное личико/мордочку/. А физические пытки это впридачу к личику,которое не вылазит из телеящика ежедневно все 18 лет. Пытки с каждым днем будут нарастать в виде низких пенсий,зарплат,отсутвия справедивого независимого суда, потерей кормильцев,убитых в подъездах, на митингах, в тюрьмах или на войнах Буратино-крысиное личико/мордуля/ еще долго будет маячить перед всей страной и миром ,претворяясь невинным девственником и отличным парнем, с которым надо дружить. Иначе у этого личика имеется ЯО и оно /личико/ пытки уже может сделать всему человечеству.

danko1 31 июля 2018 | 20:11

serge_moro: Портянок опять разоблачили.
Сколько же бывших людей Путин с вором Пригожиным , защищая возможность свою безнаказанно грабить, превратили в портянок, творящих преступления.

fig_vvam 31 июля 2018 | 20:13

serge_moro: Но вова опять будет отрицать очень убедительно.
Только это убедительно только для тех, кто очень хочет поверить.

andreyoo 31 июля 2018 | 20:18

fig_vvam: danko1: Фак. В новости прямым текстом сказано, что "эти аккаунты не связывают с Россией" но для рассовых хомяков все понятно. Альтернативная, бл., реальность.

fig_vvam 31 июля 2018 | 20:33

andreyoo: andreyoo: Для нацистских тварей, вроде тебя, ничего не понятно.
Ты тупая тварь даже понять прочитанное не можешь.

эти фейковые аккаунты похожи на те, что были выявлены во время расследования вмешательства России в президентские выборы в США 2016-го года.
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Это еще в приглаженном изложении Эха.

о главное, педенька в шляпке, это репутация, она уже вся в дерьме и от него не отмыться кремлинам.

andreyoo 31 июля 2018 | 20:39

fig_vvam: Сбавь психику, дурень! И подумай за прочитанное. "не связывают" и всего лишь "похожи". Похожи, Карл! Но по-настоящему упоротому хомяку этого достаточно

fig_vvam 31 июля 2018 | 20:56

andreyoo: педя, учи русский язык, думают О, а не ЗА.
Читай педенька первоисточник он, правда, на английском, который ты не знаешь

danko1 31 июля 2018 | 20:41

fig_vvam: Как рассказывала на Дожде один человек из бывших портянок, подрабатывавший студентом в иностранном отделе, что на создание аккаунта как бы из любого штата уходит всего несколько минут.
И каждая портянка их имела множество.

nikmart001 31 июля 2018 | 20:50

danko1: Жалко, что хомячки не умеют аккаунты создавать в фейсбуке.

sg93 31 июля 2018 | 20:22

Все чт о нужно знать про убийство журналистов в ЦАР - они снимали там фильм-расследование о работе ЧВК «Вагнер» - по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУРа), - МИХАИЛА ХОДОРКОВСКОГО
Это пидорас ни перед чем не остановится, чтобы лишний раз очернить Россию. КАК, бля, можно было послать ТУДА их без охраны????? РУки у этого ублюдка в крови до самой жопы, мразь.. Ничего, они тебя скоро встретят ТАМ...

antiboh 31 июля 2018 | 20:27

sg93: Судя по вашему комменту ,их убили вагнеровцы?
В новостях иначе говорится.

sg93 31 июля 2018 | 21:02

antiboh:
С чего вы это взяли??? Вагнеровцы там охраняют правительство. Свои спецслужбы не справляются. По одному этому понятно что там полная задница творится. И вдруг туда журналисты едут без охраны...

ara_1 31 июля 2018 | 20:23

Какая дикая, дешевая чушь.
"Десятки" эккаунтов повлияют на выборы, а миллионы нелегалов- нет. Смех.

prusol 31 июля 2018 | 20:25

Все "соцсети" - это игрушки для тинейджеров или взрослых людей, ощущающих себя таковыми.

rips4 31 июля 2018 | 20:38

Т.е. мордакнига, сначала передавал данные каким то компаниям, занимающимся выборами, а теперь выявлять кого то взялись..?))

dmitry35 31 июля 2018 | 20:44

Влиять на другие страны могут Штаты, только Штаты и никто, кроме Штатов.

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