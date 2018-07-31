Соцсеть Фейсбук выявила попытки повлиять на ноябрьские выборы в Конгресс США

Обнаружена скоординированная сеть из десятков фейковых аккаунтов. Как пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, представители крупнейшей в мире соцсети сообщили это на парламентских слушаниях на этой неделе и скоро объявят официально. Издание отмечает, что напрямую эти аккаунты не связывают с Россией, но такая вероятность существует, поскольку эти фейковые аккаунты похожи на те, что были выявлены во время расследования вмешательства России в президентские выборы в США 2016-го года.