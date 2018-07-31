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20:01, 31 июля 2018

Российский МИД пригрозил ответить на санкции ЕС против компаний, построивших Крымский мост

В заявлении ведомства говорится, что в нашей стране работает немало компаний из стран-членов Евросоюза, в том числе в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка.
Накануне под санкции попали шесть компаний, в том числе структуры Аркадия Ротенберга. Сам он под санкциями с 2014-го года.

Комментарии

60

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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 20:04

Чем дряблая никотиновая лошадь и алкоголичка машка-страхуилина может пригрозить? Повышением цен для российских терпил? Бомбежкой Омска, Саратова, Воронежа? Так они и без этого, как после бомбежки.

dimab 31 июля 2018 | 20:08

ukradennaya_pensiya: убогей ты! любой очередной шаг по разрыву отношений с западом, бьёт по 5-й колоне, а значит усиливает Россию. кстати, передай жирдяю Уткену, что с тех пор как он оплакивал говяжьи стейки из пиндостана прошло 4 года и вся страна завалена отличными стейками из Брянской области.

jetsam 31 июля 2018 | 20:13

dimab: найдите карту областей (российских) пострадавших от Чернобыля.
кто там на первом месте? отличные стейки - не может быть.....
лапша - да, но стейки...

как пример (только пример,причем гос.данные, заниженные и недовключенные) )
---
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕРРИТОРИЯМ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.02.92 N 363-р, 05.04.93 N 557-р)

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Брянская область
***
----
кушайте, кушайте.

tvitov66 31 июля 2018 | 20:18

Видать теперь крымский мост станет символом МИД, а не гражданка с пролежнями от членов республиканской партии вероятного противника

dimab 31 июля 2018 | 20:19

jetsam: ну, ты лошара убогое. карта заражений в т. ч. на территори Брянской области составлена ещё 1987-м году, тогда же всё обнесено колючей проволкой и расставлены соответствующие предупреждающие знаки, на всей остальной территории можно выращивать и собирать, что угодно. Но с другой стороны, конечно, радует, что других аргументов кроме толстого троллинга у тебя, убожество, не нашлось.

jetsam 31 июля 2018 | 20:28

dimab: потыкай своей мамке, у нее сушняк.
вы ублюдок, хоть счетчик гейгера купите и пойдите.
у вас один аргумент - ваш акушер был пьян и аборт провалился..

raffal 31 июля 2018 | 20:20

dimab:
Гипотеза о том, что санкции усиливают Россию, развенчана не кем иным, как Президентом России, который как-то даже потребовал компенсировать ущерб, понесенный РФ в результате санкций и введения ответных мер. Между тем, санкции это далеко не только пресловутые хамон-пармезан, а т.н. секторальные санкции, прежде всего в энергетической и банковско-финансовой сферах. Российские контрасанкции, учитывая колоссальную разницу в экономическом потенциале со странами участниками санкций, ничтожны. Можно сколько угодно возражать, но это объективный факт.

pro_hanov 31 июля 2018 | 20:30

raffal: "Российские контрасанкции, учитывая колоссальную разницу в экономическом потенциале со странами участниками санкций, ничтожны"

Это они для Запада ничтожны, а по нам они бьют болезненно. Из-за них продукты подорожали, и качество их упало.

bamashka 31 июля 2018 | 21:14

pro_hanov: И не только это. Втихую всё-таки сокращают закупки импортных лекарств и вакцин, причём тех, которые нужны российским детям, здоровым и инвалидам!

dimab 31 июля 2018 | 20:31

raffal: И очень хорошо! Это Путин всё ещё боится пнуть под зад финансовую олигархию или вернее он пока играет с нею. Но нам то можно вполне называть вещи своими именам. Слышь, озаботился доступом к "дешёвым западным кредитам"? Убогое невежество! Для того что бы кредиты были дешёвыми необязательно получать их с запада! Достаточно отвязать рубль от доллара и рефинансировать банковскую систему за счёт внутренней эмиссии. При этом кредиты могут быть даже ещё дешевле. Но ведь таким как ты подонкам важна зависимость России от запада.

raffal 31 июля 2018 | 20:54

dimab: Слышь, озаботился доступом к "дешёвым западным кредитам"? Убогое невежество!
_____________________
Нет кредитов, нет инвестиций. Западный рынок с, как правило, эффективными процентами менее 2%, для российских банков закрыт.
Между тем, российские коммерческие банки сейчас кредитуют отечественный бизнес, если льготное (!) кредитование, то под 9,6–10,6% годовых. Подчёркиваю, это льготное кредитование.
Внутренняя эмиссия приведёт только к галопирующей инфляции и обесцениванию национальной валюты России. Уже введённые санкции привели к обесцениванию рубля практически вдвое.
И про зависимость от Запада немного.
В глобальном мир невозможгл нормально развиваться, как озлобленный остров. Россия уже встроена в мировую экономику и зависит от мировой конъюктуры полностью, особенно учитывая структуру российской экономики, её зависимость от природного монопродукта. Тут руганью не поможешь.

raffal 31 июля 2018 | 21:15

dimab:
Актуальная информация.
Альфа-банк. Кредит для бизнеса...по выгодной ставке от 15,5% до 17% годовых
Британский Barclays банк кредитует по нормальной ставке (не льготной) под 1,98%

fig_vvam 31 июля 2018 | 20:22

dimab: Я понимаю, что ты идиот, голубок, но даже крымский мост Россия не смогла построить без западных компаний.
У нее нет ни оборудования, ни технологий, ни специалистов.
Сейчас голландская прокуратура ведет расследование против 7 голландских компаний.
дурак, на строительстве стадионов к ЧМ была задействована куча иностранных компаний.

compare 31 июля 2018 | 20:29

dimab: выбрался из-под "завала стейками",чтобы сказать тебе,унылое,глупое создание:любой шаг,по разрыву твоего а са,делает тебя все более привлекательней для определенной категории и лучшим клиентом для "бутылочных" экспериментов...

ebze 31 июля 2018 | 21:01

dimab: Парадокс: «санкции бьют по 5-й колонне» а возмущается 1-я. Хотя казалось бы...)))))

boldu1n 31 июля 2018 | 20:30

ukradennaya_pensiya: Хохлы - моста нет!

andy66 31 июля 2018 | 20:05

Лучший ответ - взорвать мост и тут же обвинить Украину!

tomorrow_never_knows 31 июля 2018 | 20:23

andy66: Пока сам не рухнул и, кажется, уже надо поторапливаться...

v_bnd 31 июля 2018 | 20:48

tomorrow_never_knows: А тут в силу вступает "загадочная русская душа" (в медицине профан, но подозреваю, что это из разряда «дебильность», «имбецильность», «идиотия») - Сталин + Николай I, СССР и православие, Зюганов и Ротенберг...
Так и с мостом - "взрывать" его будут "нищие бандеровцы, собирающие клубнику/моющие туалеты в Польше". Только у "патриотов" хватает "изворотливости ума" одновременно пренебрегать "противника" и бояться его до усрачки :)

jetsam 31 июля 2018 | 20:08

@интересы которых могут пострадать@
это говорит МИД страны, ГД которой
хотела принять закон о воровстве импортных брендов.
да уж. могут. только от кого? обамы уже два года как нет,
а МИД этого так и не заметил...

sasass 31 июля 2018 | 20:11

Могут отомстить и построить мост через Сиваш....

nostradam 31 июля 2018 | 20:11

Леопольд, мы отомстим!

(комментарий скрыт)

prusol 31 июля 2018 | 20:13

На любой выпад должен быть обязательный ответ.

tks 31 июля 2018 | 20:30

prusol: А Вы не боитесь, что тут можно легко исчерпаться с "ответками" на выпады?

prusol 31 июля 2018 | 20:33

tks: Так не бывает, в принципе.

tks 31 июля 2018 | 20:40

prusol: Ну почему же? Вы в шахматы играете?

prusol 31 июля 2018 | 20:44

tks: Да.

tks 31 июля 2018 | 20:46

prusol: Тогда Вы знаете, что такое цугцванг.

prusol 31 июля 2018 | 20:48

tks: Конечно. Но, он бывает разным.

tks 31 июля 2018 | 20:55

Он бывает только одним: результатом слабости и глупостиrusol:

prusol 31 июля 2018 | 20:59

tks: А как быть с тем, что "он" бывает, ну, например, мнимым?

tks 31 июля 2018 | 21:00

Мы будем обсуждать фантомы?rusol:

prusol 31 июля 2018 | 21:04

tks: Почему же "фантомы"? Всего лишь - варианты такого понятия, как цугцванг.

tks 31 июля 2018 | 21:06

Вся проблема - в кажущейся вариант гости там, где ею и не пахнет.rusol:

prusol 31 июля 2018 | 21:08

tks: Я не в силах расшифровать Вашу витиеватую фразу. Можно по - русски?

tks 31 июля 2018 | 21:11

t9 чёртов: вариантностиtks:

prusol 31 июля 2018 | 21:28

tks: Варианты существуют всегда, везде и во всём.

ura_123 31 июля 2018 | 20:48

prusol: Воронеж?

prusol 31 июля 2018 | 20:50

ura_123: А почему не Краснодар?

ura_123 31 июля 2018 | 21:22

prusol: Традиционно дружок,традиционно именно Воронеж!

prusol 31 июля 2018 | 21:26

ura_123: Вы не ответили на мой вопрос: почему - не Краснодар? И никакие "традиции" здесь не уместны.

ura_123 31 июля 2018 | 21:31

prusol: Потому что именно Воронеж!

prusol 31 июля 2018 | 21:34

ura_123: А почему "именно Воронеж"?

tks 31 июля 2018 | 20:13

Мидаки со Смоленки похоже, всё продолжают кумарить...

i_c_e 31 июля 2018 | 20:16

Праль-на! Запретить Knauf, Rehao и прочие Geberit. Продукты импортозаменили — и здесь обойдёмся родной пенькой и дранкой. Зато с Крымом.

salut__521 31 июля 2018 | 20:17

Ну да, можно, к примеру, завалить ЕС по грудки аргентинским коксом, и ещё себе по пояс останется...

v_bnd 31 июля 2018 | 20:51

salut__521: подводные лодки-коксовозки закончились :(

sim202_ 31 июля 2018 | 20:22

А дочку лаврушину из роднога колумбийскага универа не попрут?

zztop1960 31 июля 2018 | 20:23

Запретят иностранную строительную технику , миксеры, штетеры и будут русские строители опять мешать бетон лопатой в корыте

v_bnd 31 июля 2018 | 20:55

zztop1960: Давно пора, а то опарыши слабосильные пошли - даже вагнеровцев заменить толком некем. А Рамзанчик своих крэпких овце-бов не даёт - самому нужны да и большое сельцо Москва "держать" надо :)

hz6691 31 июля 2018 | 20:26

Обяжут взять на работу российских пенсионеров?

v_bnd 31 июля 2018 | 21:11

hz6691: Тю, вопрос решаемый на "раз-два". Писинеров "патриотов" в ЧВК - главное доставить туда, где их гарантированно и быстро утилизируют. Больных и других "хитро.опых белоленточников" - мульён вакансий на цементном, асфальтном и другом "пользительном для здоровья" производстве - год-два - уноси "готовенького". Токмо надоть это в добровольно-принудительном порядке решать, а то эти "сволочи" не захотят "за отчизну жЫвота положить".

compare 31 июля 2018 | 20:26

"пригрозили построить второй "воронеж" ,ибо "первый"уже не выдерживает?

benin_papa__ 31 июля 2018 | 20:27

Да-да-да!
Сей же час надлежит выгнать из периметра останков СССР все ненашенские бетононасосы, башенные краны, экскаваторы, бульдозеры и прочую строительную технику.
То-то импортозамещение развернется, любо-дорого посмотреть будет.
А заодно и сам МИД РФ может отказаться вообще от всего, на чем не прикручен отечественный шильдик.
Начинать предлагаю с оконной фурнитуры и дверных замков.

proxozhij 31 июля 2018 | 20:28

Раскрасят мост в розовый цвет?

za_stalina 31 июля 2018 | 20:32

миду бы лучше заявление по поводу убийства наших граждан в ЦАР сделать. Во времена СССР такого бы сделать никто не посмел!

jetsam 31 июля 2018 | 20:34

za_stalina:
во времена ссср в африке кубинцы воевали.
а мы только "направляли".

ura_123 31 июля 2018 | 20:50

za_stalina: А кто же вагнеровским запретит?

sborisych 31 июля 2018 | 20:41

в нашей стране работает немало компаний из стран-членов Евросоюза, в том числе в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка
===
Хе-хе, значиц-ца не достроят? Херня, если объекты после заморозки строительства не развалятся, Ротенберги в лёгкую нагрузку к очередному мосту века достроят.

vadimp 31 июля 2018 | 20:55

"Российский МИД пригрозил ..."
И.А. Крылов. Слон и Моська?

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