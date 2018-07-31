Российский МИД пригрозил ответить на санкции ЕС против компаний, построивших Крымский мост
В заявлении ведомства говорится, что в нашей стране работает немало компаний из стран-членов Евросоюза, в том числе в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка.
Накануне под санкции попали шесть компаний, в том числе структуры Аркадия Ротенберга. Сам он под санкциями с 2014-го года.
Комментарии60
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 20:04
Чем дряблая никотиновая лошадь и алкоголичка машка-страхуилина может пригрозить? Повышением цен для российских терпил? Бомбежкой Омска, Саратова, Воронежа? Так они и без этого, как после бомбежки.
dimab 31 июля 2018 | 20:08
ukradennaya_pensiya: убогей ты! любой очередной шаг по разрыву отношений с западом, бьёт по 5-й колоне, а значит усиливает Россию. кстати, передай жирдяю Уткену, что с тех пор как он оплакивал говяжьи стейки из пиндостана прошло 4 года и вся страна завалена отличными стейками из Брянской области.
jetsam 31 июля 2018 | 20:13
dimab: найдите карту областей (российских) пострадавших от Чернобыля.
кто там на первом месте? отличные стейки - не может быть.....
лапша - да, но стейки...
как пример (только пример,причем гос.данные, заниженные и недовключенные) )
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ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕРРИТОРИЯМ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.02.92 N 363-р, 05.04.93 N 557-р)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Брянская область
***
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кушайте, кушайте.
tvitov66 31 июля 2018 | 20:18
Видать теперь крымский мост станет символом МИД, а не гражданка с пролежнями от членов республиканской партии вероятного противника
dimab 31 июля 2018 | 20:19
jetsam: ну, ты лошара убогое. карта заражений в т. ч. на территори Брянской области составлена ещё 1987-м году, тогда же всё обнесено колючей проволкой и расставлены соответствующие предупреждающие знаки, на всей остальной территории можно выращивать и собирать, что угодно. Но с другой стороны, конечно, радует, что других аргументов кроме толстого троллинга у тебя, убожество, не нашлось.
jetsam 31 июля 2018 | 20:28
dimab: потыкай своей мамке, у нее сушняк.
вы ублюдок, хоть счетчик гейгера купите и пойдите.
у вас один аргумент - ваш акушер был пьян и аборт провалился..
raffal 31 июля 2018 | 20:20
dimab:
Гипотеза о том, что санкции усиливают Россию, развенчана не кем иным, как Президентом России, который как-то даже потребовал компенсировать ущерб, понесенный РФ в результате санкций и введения ответных мер. Между тем, санкции это далеко не только пресловутые хамон-пармезан, а т.н. секторальные санкции, прежде всего в энергетической и банковско-финансовой сферах. Российские контрасанкции, учитывая колоссальную разницу в экономическом потенциале со странами участниками санкций, ничтожны. Можно сколько угодно возражать, но это объективный факт.
pro_hanov 31 июля 2018 | 20:30
raffal: "Российские контрасанкции, учитывая колоссальную разницу в экономическом потенциале со странами участниками санкций, ничтожны"
Это они для Запада ничтожны, а по нам они бьют болезненно. Из-за них продукты подорожали, и качество их упало.
bamashka 31 июля 2018 | 21:14
pro_hanov: И не только это. Втихую всё-таки сокращают закупки импортных лекарств и вакцин, причём тех, которые нужны российским детям, здоровым и инвалидам!
dimab 31 июля 2018 | 20:31
raffal: И очень хорошо! Это Путин всё ещё боится пнуть под зад финансовую олигархию или вернее он пока играет с нею. Но нам то можно вполне называть вещи своими именам. Слышь, озаботился доступом к "дешёвым западным кредитам"? Убогое невежество! Для того что бы кредиты были дешёвыми необязательно получать их с запада! Достаточно отвязать рубль от доллара и рефинансировать банковскую систему за счёт внутренней эмиссии. При этом кредиты могут быть даже ещё дешевле. Но ведь таким как ты подонкам важна зависимость России от запада.
raffal 31 июля 2018 | 20:54
dimab: Слышь, озаботился доступом к "дешёвым западным кредитам"? Убогое невежество!
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Нет кредитов, нет инвестиций. Западный рынок с, как правило, эффективными процентами менее 2%, для российских банков закрыт.
Между тем, российские коммерческие банки сейчас кредитуют отечественный бизнес, если льготное (!) кредитование, то под 9,6–10,6% годовых. Подчёркиваю, это льготное кредитование.
Внутренняя эмиссия приведёт только к галопирующей инфляции и обесцениванию национальной валюты России. Уже введённые санкции привели к обесцениванию рубля практически вдвое.
И про зависимость от Запада немного.
В глобальном мир невозможгл нормально развиваться, как озлобленный остров. Россия уже встроена в мировую экономику и зависит от мировой конъюктуры полностью, особенно учитывая структуру российской экономики, её зависимость от природного монопродукта. Тут руганью не поможешь.
raffal 31 июля 2018 | 21:15
dimab:
Актуальная информация.
Альфа-банк. Кредит для бизнеса...по выгодной ставке от 15,5% до 17% годовых
Британский Barclays банк кредитует по нормальной ставке (не льготной) под 1,98%
fig_vvam 31 июля 2018 | 20:22
dimab: Я понимаю, что ты идиот, голубок, но даже крымский мост Россия не смогла построить без западных компаний.
У нее нет ни оборудования, ни технологий, ни специалистов.
Сейчас голландская прокуратура ведет расследование против 7 голландских компаний.
дурак, на строительстве стадионов к ЧМ была задействована куча иностранных компаний.
compare 31 июля 2018 | 20:29
dimab: выбрался из-под "завала стейками",чтобы сказать тебе,унылое,глупое создание:любой шаг,по разрыву твоего а са,делает тебя все более привлекательней для определенной категории и лучшим клиентом для "бутылочных" экспериментов...
ebze 31 июля 2018 | 21:01
dimab: Парадокс: «санкции бьют по 5-й колонне» а возмущается 1-я. Хотя казалось бы...)))))
boldu1n 31 июля 2018 | 20:30
ukradennaya_pensiya: Хохлы - моста нет!
andy66 31 июля 2018 | 20:05
Лучший ответ - взорвать мост и тут же обвинить Украину!
tomorrow_never_knows 31 июля 2018 | 20:23
andy66: Пока сам не рухнул и, кажется, уже надо поторапливаться...
v_bnd 31 июля 2018 | 20:48
tomorrow_never_knows: А тут в силу вступает "загадочная русская душа" (в медицине профан, но подозреваю, что это из разряда «дебильность», «имбецильность», «идиотия») - Сталин + Николай I, СССР и православие, Зюганов и Ротенберг...
Так и с мостом - "взрывать" его будут "нищие бандеровцы, собирающие клубнику/моющие туалеты в Польше". Только у "патриотов" хватает "изворотливости ума" одновременно пренебрегать "противника" и бояться его до усрачки :)
jetsam 31 июля 2018 | 20:08
@интересы которых могут пострадать@
это говорит МИД страны, ГД которой
хотела принять закон о воровстве импортных брендов.
да уж. могут. только от кого? обамы уже два года как нет,
а МИД этого так и не заметил...
sasass 31 июля 2018 | 20:11
Могут отомстить и построить мост через Сиваш....
nostradam 31 июля 2018 | 20:11
Леопольд, мы отомстим!
prusol 31 июля 2018 | 20:13
На любой выпад должен быть обязательный ответ.
tks 31 июля 2018 | 20:30
prusol: А Вы не боитесь, что тут можно легко исчерпаться с "ответками" на выпады?
prusol 31 июля 2018 | 20:33
tks: Так не бывает, в принципе.
tks 31 июля 2018 | 20:40
prusol: Ну почему же? Вы в шахматы играете?
prusol 31 июля 2018 | 20:44
tks: Да.
tks 31 июля 2018 | 20:46
prusol: Тогда Вы знаете, что такое цугцванг.
prusol 31 июля 2018 | 20:48
tks: Конечно. Но, он бывает разным.
tks 31 июля 2018 | 20:55
Он бывает только одним: результатом слабости и глупостиrusol:
prusol 31 июля 2018 | 20:59
tks: А как быть с тем, что "он" бывает, ну, например, мнимым?
tks 31 июля 2018 | 21:00
Мы будем обсуждать фантомы?rusol:
prusol 31 июля 2018 | 21:04
tks: Почему же "фантомы"? Всего лишь - варианты такого понятия, как цугцванг.
tks 31 июля 2018 | 21:06
Вся проблема - в кажущейся вариант гости там, где ею и не пахнет.rusol:
prusol 31 июля 2018 | 21:08
tks: Я не в силах расшифровать Вашу витиеватую фразу. Можно по - русски?
tks 31 июля 2018 | 21:11
t9 чёртов: вариантностиtks:
prusol 31 июля 2018 | 21:28
tks: Варианты существуют всегда, везде и во всём.
ura_123 31 июля 2018 | 20:48
prusol: Воронеж?
prusol 31 июля 2018 | 20:50
ura_123: А почему не Краснодар?
ura_123 31 июля 2018 | 21:22
prusol: Традиционно дружок,традиционно именно Воронеж!
prusol 31 июля 2018 | 21:26
ura_123: Вы не ответили на мой вопрос: почему - не Краснодар? И никакие "традиции" здесь не уместны.
ura_123 31 июля 2018 | 21:31
prusol: Потому что именно Воронеж!
prusol 31 июля 2018 | 21:34
ura_123: А почему "именно Воронеж"?
tks 31 июля 2018 | 20:13
Мидаки со Смоленки похоже, всё продолжают кумарить...
i_c_e 31 июля 2018 | 20:16
Праль-на! Запретить Knauf, Rehao и прочие Geberit. Продукты импортозаменили — и здесь обойдёмся родной пенькой и дранкой. Зато с Крымом.
salut__521 31 июля 2018 | 20:17
Ну да, можно, к примеру, завалить ЕС по грудки аргентинским коксом, и ещё себе по пояс останется...
v_bnd 31 июля 2018 | 20:51
salut__521: подводные лодки-коксовозки закончились :(
sim202_ 31 июля 2018 | 20:22
А дочку лаврушину из роднога колумбийскага универа не попрут?
zztop1960 31 июля 2018 | 20:23
Запретят иностранную строительную технику , миксеры, штетеры и будут русские строители опять мешать бетон лопатой в корыте
v_bnd 31 июля 2018 | 20:55
zztop1960: Давно пора, а то опарыши слабосильные пошли - даже вагнеровцев заменить толком некем. А Рамзанчик своих крэпких овце-бов не даёт - самому нужны да и большое сельцо Москва "держать" надо :)
hz6691 31 июля 2018 | 20:26
Обяжут взять на работу российских пенсионеров?
v_bnd 31 июля 2018 | 21:11
hz6691: Тю, вопрос решаемый на "раз-два". Писинеров "патриотов" в ЧВК - главное доставить туда, где их гарантированно и быстро утилизируют. Больных и других "хитро.опых белоленточников" - мульён вакансий на цементном, асфальтном и другом "пользительном для здоровья" производстве - год-два - уноси "готовенького". Токмо надоть это в добровольно-принудительном порядке решать, а то эти "сволочи" не захотят "за отчизну жЫвота положить".
compare 31 июля 2018 | 20:26
"пригрозили построить второй "воронеж" ,ибо "первый"уже не выдерживает?
benin_papa__ 31 июля 2018 | 20:27
Да-да-да!
Сей же час надлежит выгнать из периметра останков СССР все ненашенские бетононасосы, башенные краны, экскаваторы, бульдозеры и прочую строительную технику.
То-то импортозамещение развернется, любо-дорого посмотреть будет.
А заодно и сам МИД РФ может отказаться вообще от всего, на чем не прикручен отечественный шильдик.
Начинать предлагаю с оконной фурнитуры и дверных замков.
proxozhij 31 июля 2018 | 20:28
Раскрасят мост в розовый цвет?
za_stalina 31 июля 2018 | 20:32
миду бы лучше заявление по поводу убийства наших граждан в ЦАР сделать. Во времена СССР такого бы сделать никто не посмел!
jetsam 31 июля 2018 | 20:34
za_stalina:
во времена ссср в африке кубинцы воевали.
а мы только "направляли".
ura_123 31 июля 2018 | 20:50
za_stalina: А кто же вагнеровским запретит?
sborisych 31 июля 2018 | 20:41
в нашей стране работает немало компаний из стран-членов Евросоюза, в том числе в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка
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Хе-хе, значиц-ца не достроят? Херня, если объекты после заморозки строительства не развалятся, Ротенберги в лёгкую нагрузку к очередному мосту века достроят.
vadimp 31 июля 2018 | 20:55
"Российский МИД пригрозил ..."
И.А. Крылов. Слон и Моська?