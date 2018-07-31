Российский МИД пригрозил ответить на санкции ЕС против компаний, построивших Крымский мост

В заявлении ведомства говорится, что в нашей стране работает немало компаний из стран-членов Евросоюза, в том числе в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка.

Накануне под санкции попали шесть компаний, в том числе структуры Аркадия Ротенберга. Сам он под санкциями с 2014-го года.