Супруга журналиста Орхана Джемаля, который был убит в Центральной Африке, опознала тело мужа по фотографии

Ирина Гордиенко сказала это изданию «Белл». По ее словам, с ней связалась официальный представитель МИДа Мария Захарова, которая пообещала помочь как можно быстрее получить тело супруга.

Как сообщил «Эху» друг Джемаля, журналист Максим Шевченко, в Центральноафриканской республике репортер участвовал в документальном проекте о частных военных компаниях. Вместе с ним были режиссер, один из авторов фильма «Срок» Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их гибель подтвердил Русской службе Би-би-си главный редактор проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин.

По сведениям источника Интерфакса, россиян могли убить с целью ограбления.