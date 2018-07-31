Внучка Муссолини заявила, что покидает партию Сильвио Берлускони
55-летняя Алессандра Муссолини, в частности, выразила несогласие с тем, что партия «Вперед, Италия» перешла в оппозицию и не поддерживает бывшего союзника, Маттео Сальвини, который вошел в коалиционное правительство, — пишет газета «Маттино».
Внучка Муссолини в настоящее время является депутатом Европарламента.
Комментарии1
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kryimzdick 31 июля 2018 | 19:49
Переходит в Единую Россию.