Внучка Муссолини заявила, что покидает партию Сильвио Берлускони

55-летняя Алессандра Муссолини, в частности, выразила несогласие с тем, что партия «Вперед, Италия» перешла в оппозицию и не поддерживает бывшего союзника, Маттео Сальвини, который вошел в коалиционное правительство, — пишет газета «Маттино».

Внучка Муссолини в настоящее время является депутатом Европарламента.