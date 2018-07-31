Генри Резник станет адвокатом обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой
Заслуженный юрист России подтвердил это «Эху Москвы». При этом адвокаты девушки Ольга Карлова и Николай Фомин останутся ее защитниками.
На прошлой неделе Мосгорсуд вновь оставил 18-летнюю Анну Павликову в СИЗО «Матросская тишина», несмотря на то, что, по данным стороны защиты, ее состояние здоровья ухудшилось. Девушку обвиняют в экстремизме. Адвокаты утверждают, что она и другие фигуранты все лишь общались с провокаторами.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skakol 31 июля 2018 | 19:38
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!
olegleon 31 июля 2018 | 19:39
Бут и Ярошенко тоже с провокаторами общались, но суд влепил им реальный срок
ignachio 31 июля 2018 | 19:39
Добрая новость, почти гарантия ее освобождения. Не хватает только заявления Резника, что он сам предложил помощь и безвозмездно.
olegleon 31 июля 2018 | 19:45
ignachio: если судить, что у неё и до этого было два адвоката, то деньги явно не являются проблемой.
dimab 31 июля 2018 | 19:40
А не эти либералы в своё время преследовали таких же 17-ти летних девчонок и мальчишек из НБП за их невинные выходки на вроде крикнуть в лицо Гайдару правду о том, что на него Сталина нет, Берии и ГУЛАГа?
vic12 31 июля 2018 | 19:44
dimab: И ЧТО. все в ТЮРЬМЕ. или расстреляли? иЛИ ИЗ СТРАНЫ ВЫСЛАЛИ?
dimab 31 июля 2018 | 19:51
vic12: Некоторых активистов НБП в 90-х даже убивали, например, в Латвии за защиту русских школ, там самому младшему, кстати, было 15. Но Латвия среди либералов почитается как Европейская страна, а не как нацистский мордор, что было бы в контексте убийства детей логичнее.
prusol 31 июля 2018 | 19:48
А сколько будут стоить его услуги и кто их будет оплачивать? Или Генри будет это делать безвозмездно?