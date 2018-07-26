Трое россиян, в том числе журналист Орхан Джемаль, убиты в Центральноафриканской республике

Они снимали документальный проект о частных военных компаниях, — сообщил «Эху» друг Джемаля, журналист Максим Шевченко.

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, погибли также один из авторов фильма «Срок» режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Это подтвердил Би-би-си главный редактор проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин.