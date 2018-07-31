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19:04, 31 июля 2018

В Перми из-за скандала с РПЦ отменили ежегодный «парад зомби»

Против шествия наряженных в костюмы мертвецов представителей молодежи, неожиданно выступили в Пермской епархии Русской православной церкви. Там посчитали, что парад нанесет вред психическому здоровью детей.

Планировалось, что на ежегодный «Парад зомби» в Пермском парке Горького придут до 500-та человек в костюмах «ходячих мертвецов». Организаторы этой акции утверждают, что она должна была носить исключительно мирный характер — молодежь просто бы одела костюмы и прошла бы небольшим шествием, изображая походку зомби, как в популярных голливудских фильмах. В эти планы неожиданно вмешалась пермская епархия РПЦ. Руководитель службы информации митрополии Юрий Кищук заявил, что дети, цитата, получают «некоторую энергетику» от этих событий. И поэтому акция нанесет вред психическому и нравственному здоровью детей. Кроме того, парад зомби, якобы, нарушает федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. После того, как скандал начал набирать обороты, по данным «Эха Перми», к руководству Парка Горького обратилась группа местных политиков с просьбой отозвать согласование на проведение акции. В итоге организаторы ее отменили, правда заявили, что сделали это по обоюдному согласию с руководством парка. На стороне организаторов в итоге осталась лишь Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она заявила, что парад зомби не нарушает никаких законов и участие или неучастие детей в подобных парадах – это ответственность их родителей.

Организаторы пермского парада зомби надеются, что проведут мероприятие в следующем году. И возможно все в томе же Парке Горького, так как сотрудничают с ним уже 10 лет.

Комментарии

20

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kryimzdick 31 июля 2018 | 19:07

РПЦ боится конкуренции

danko1 31 июля 2018 | 19:09

kryimzdick: Вполне достаточно и крестного хода зомби из попов.
Тем более у этих зомби таких шествий множество.

hastings 31 июля 2018 | 19:31

kryimzdick: А вас почему так тянет на трупочину?

kryimzdick 31 июля 2018 | 19:44

hastings: на трупочину как раз совков тянет и попов, все не наглядятся на разные засушенные части тела

alxab 31 июля 2018 | 19:47

hastings: А вас почему так тянет на трупочину?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Да это, наоборот, РПЦ тянет со всеми их гнилыми мощами.

ura_123 31 июля 2018 | 19:11

Какое отношение имеет,прости господи РПЦ к светской тусовке?

lion64__2 31 июля 2018 | 19:11

Правильно запретили сборище наркоманов и педерастов.

ura_123 31 июля 2018 | 19:20

lion64__2: Так ты не ходи и вторая группа автоматически будет отсутствовать в этом сборище.

lion64__2 31 июля 2018 | 19:25

ura_123: ты про себя сказал, когда в зеркало смотрел?

valia47 31 июля 2018 | 19:14

Правильно отменили. Для детской психики последствия непредсказуемы.

vic12 31 июля 2018 | 19:21

valia47: Пусть попробуют теперь сжигать чучело на масленицу! Ересь чистейшей воды!

rampa 31 июля 2018 | 19:21

valia47: какие последствия для детской психики от маскарада? Может еще и новогодние утренники отменить, а то там детей тоже в костюмы наряжают. Только с крестами полезно ходить и кости мертвецов целовать

ura_123 31 июля 2018 | 19:22

valia47: Какие именно непредсказуемые последствия для детской психики?

valia47 31 июля 2018 | 19:28

ura_123: Ребенок, может не понимать, что это маскарад. Он и таких слов не знает. Неумная мама возьмет его посмотреть, а он испугается. Последствия непредсказуемы. Может быть речь потеряет от испуга, может быть эпилепсия.

(комментарий скрыт)

starokozlovicky2gus 31 июля 2018 | 19:46

valia47: А от мужика, прибитого к доске, для детской психики последствия ок норм, да?

sergei_tn 31 июля 2018 | 19:16

То есть, РПЦ не пойдет теперь парадом?

sadda 31 июля 2018 | 19:22

Отличное государство создал Путин - смесь полицейского беспредела и поповского мракобесия.

diximania1948 31 июля 2018 | 19:36

Эти твари скоро ёлку отменят.

pls215 31 июля 2018 | 20:00

Нужно ещё жёстче действовать нам православным и мусульманам с мракобесиям и шабашом в России

prusol 31 июля 2018 | 20:02

Парад зомби - это шуточное явление, которое происходит один раз в год, а парад тех, кто скандалил - это постоянный парад настоящих зомби, которые отравляют жизнь приличных Россиян. Как был прав Ленин, когда запретил мракобесие этих скандалистов в России.

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