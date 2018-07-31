В Перми из-за скандала с РПЦ отменили ежегодный «парад зомби»
Против шествия наряженных в костюмы мертвецов представителей молодежи, неожиданно выступили в Пермской епархии Русской православной церкви. Там посчитали, что парад нанесет вред психическому здоровью детей.
Планировалось, что на ежегодный «Парад зомби» в Пермском парке Горького придут до 500-та человек в костюмах «ходячих мертвецов». Организаторы этой акции утверждают, что она должна была носить исключительно мирный характер — молодежь просто бы одела костюмы и прошла бы небольшим шествием, изображая походку зомби, как в популярных голливудских фильмах. В эти планы неожиданно вмешалась пермская епархия РПЦ. Руководитель службы информации митрополии Юрий Кищук заявил, что дети, цитата, получают «некоторую энергетику» от этих событий. И поэтому акция нанесет вред психическому и нравственному здоровью детей. Кроме того, парад зомби, якобы, нарушает федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. После того, как скандал начал набирать обороты, по данным «Эха Перми», к руководству Парка Горького обратилась группа местных политиков с просьбой отозвать согласование на проведение акции. В итоге организаторы ее отменили, правда заявили, что сделали это по обоюдному согласию с руководством парка. На стороне организаторов в итоге осталась лишь Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она заявила, что парад зомби не нарушает никаких законов и участие или неучастие детей в подобных парадах – это ответственность их родителей.
Организаторы пермского парада зомби надеются, что проведут мероприятие в следующем году. И возможно все в томе же Парке Горького, так как сотрудничают с ним уже 10 лет.
Комментарии20
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kryimzdick 31 июля 2018 | 19:07
РПЦ боится конкуренции
danko1 31 июля 2018 | 19:09
kryimzdick: Вполне достаточно и крестного хода зомби из попов.
Тем более у этих зомби таких шествий множество.
hastings 31 июля 2018 | 19:31
kryimzdick: А вас почему так тянет на трупочину?
kryimzdick 31 июля 2018 | 19:44
hastings: на трупочину как раз совков тянет и попов, все не наглядятся на разные засушенные части тела
alxab 31 июля 2018 | 19:47
hastings: А вас почему так тянет на трупочину?
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Да это, наоборот, РПЦ тянет со всеми их гнилыми мощами.
ura_123 31 июля 2018 | 19:11
Какое отношение имеет,прости господи РПЦ к светской тусовке?
lion64__2 31 июля 2018 | 19:11
Правильно запретили сборище наркоманов и педерастов.
ura_123 31 июля 2018 | 19:20
lion64__2: Так ты не ходи и вторая группа автоматически будет отсутствовать в этом сборище.
lion64__2 31 июля 2018 | 19:25
ura_123: ты про себя сказал, когда в зеркало смотрел?
valia47 31 июля 2018 | 19:14
Правильно отменили. Для детской психики последствия непредсказуемы.
vic12 31 июля 2018 | 19:21
valia47: Пусть попробуют теперь сжигать чучело на масленицу! Ересь чистейшей воды!
rampa 31 июля 2018 | 19:21
valia47: какие последствия для детской психики от маскарада? Может еще и новогодние утренники отменить, а то там детей тоже в костюмы наряжают. Только с крестами полезно ходить и кости мертвецов целовать
ura_123 31 июля 2018 | 19:22
valia47: Какие именно непредсказуемые последствия для детской психики?
valia47 31 июля 2018 | 19:28
ura_123: Ребенок, может не понимать, что это маскарад. Он и таких слов не знает. Неумная мама возьмет его посмотреть, а он испугается. Последствия непредсказуемы. Может быть речь потеряет от испуга, может быть эпилепсия.
starokozlovicky2gus 31 июля 2018 | 19:46
valia47: А от мужика, прибитого к доске, для детской психики последствия ок норм, да?
sergei_tn 31 июля 2018 | 19:16
То есть, РПЦ не пойдет теперь парадом?
sadda 31 июля 2018 | 19:22
Отличное государство создал Путин - смесь полицейского беспредела и поповского мракобесия.
diximania1948 31 июля 2018 | 19:36
Эти твари скоро ёлку отменят.
pls215 31 июля 2018 | 20:00
Нужно ещё жёстче действовать нам православным и мусульманам с мракобесиям и шабашом в России
prusol 31 июля 2018 | 20:02
Парад зомби - это шуточное явление, которое происходит один раз в год, а парад тех, кто скандалил - это постоянный парад настоящих зомби, которые отравляют жизнь приличных Россиян. Как был прав Ленин, когда запретил мракобесие этих скандалистов в России.