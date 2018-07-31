В Перми из-за скандала с РПЦ отменили ежегодный «парад зомби»

Против шествия наряженных в костюмы мертвецов представителей молодежи, неожиданно выступили в Пермской епархии Русской православной церкви. Там посчитали, что парад нанесет вред психическому здоровью детей.

Планировалось, что на ежегодный «Парад зомби» в Пермском парке Горького придут до 500-та человек в костюмах «ходячих мертвецов». Организаторы этой акции утверждают, что она должна была носить исключительно мирный характер — молодежь просто бы одела костюмы и прошла бы небольшим шествием, изображая походку зомби, как в популярных голливудских фильмах. В эти планы неожиданно вмешалась пермская епархия РПЦ. Руководитель службы информации митрополии Юрий Кищук заявил, что дети, цитата, получают «некоторую энергетику» от этих событий. И поэтому акция нанесет вред психическому и нравственному здоровью детей. Кроме того, парад зомби, якобы, нарушает федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. После того, как скандал начал набирать обороты, по данным «Эха Перми», к руководству Парка Горького обратилась группа местных политиков с просьбой отозвать согласование на проведение акции. В итоге организаторы ее отменили, правда заявили, что сделали это по обоюдному согласию с руководством парка. На стороне организаторов в итоге осталась лишь Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она заявила, что парад зомби не нарушает никаких законов и участие или неучастие детей в подобных парадах – это ответственность их родителей.

Организаторы пермского парада зомби надеются, что проведут мероприятие в следующем году. И возможно все в томе же Парке Горького, так как сотрудничают с ним уже 10 лет.