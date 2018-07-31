«Трансперенси Интернешнл»: Ряд британских депутатов получали деньги за участие в эфирах российского телеканала RT
Организация «Трансперенси Интернешнл» опубликовала доклад, в котором говорится, что депутаты британского парламента за последние четыре года получили 93 тысячи фунтов за участие в эфирах российской компании Russia Today.
Британская палата Общин ежегодно публикует декларации депутатов парламента, из которых стало известно, что депутаты получали гонорары за участие в съемках программ телеканала Russia Today. В целом практика, когда телеканал платит гостям эфира за участие в ток-шоу распространена в Великобритании, такой практики придерживаются все ключевые медиа-компании страны. Доклад Трансперенси интернешнл посвящен инструментам влияния коррумпированных и репрессивных режимов в глобальной политике, авторы исследуют только Азербайджан, Россию и Бахрейн и то, как правительства этих стран влияют на депутатов Великобритании.
В докладе приводятся данные о том, что 12 действующих дептутатов парламента Великобриатнии получили от Russia Today 93 тысячи 700 фунтов с 2014 года, всего 161 британский политик за этот период в качестве гостя в эфире телеканала 381 раз с 2010 по 2017 год. Два бывших депутата парламента Великобриатнии были ведущими ток-шоу Russia Today. В марте 2018 года теневой министр финансов великобриатнии Джон Макдоналл призвал однопартийцев отказаться от участия в эфирах Russia Today.
Несмотря на очень маленькую телевизионную аудиторию в Великобритании, онлайн канал Russia Today смотрит 2 миллиона человек в месяц. За время вещания британский регулятор Офком предъявлял несколько претензий телеканалу, которые могли привести к отзыву лицензии. Сейчас идет очередная проверка в связи с освещением инцидента в Солсбери.
Комментарии19
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mordvinyka_zabiyka 31 июля 2018 | 19:06
Царство небесное Орхану Джемалю, достойнейшему человеку.
Позор путинским холуям убийцам
skakol 31 июля 2018 | 19:11
mordvinyka_zabiyka: Шо , опять !? )))
jetsam 31 июля 2018 | 19:18
mordvinyka_zabiyka: его же в африке убили. блок-пост.
откуда инфа, что "Позор путинским холуям убийцам"????
mordvinyka_zabiyka 31 июля 2018 | 19:19
jetsam: ехали снимать расследование про чвк вагнер Совпадение?? ну ну
jetsam 31 июля 2018 | 19:24
mordvinyka_zabiyka: и что????????????????
а что там местных афро-централов кормящихся с путников нет???????????
т.е. демократиия похлеще российской - никаких банд? только путенские убийцы?
mordvinyka_zabiyka 31 июля 2018 | 19:25
jetsam: ага Банды, а грушникам пофигу Снимай кино про вагнера кто хошь
jetsam 31 июля 2018 | 19:33
mordvinyka_zabiyka: у вас мания. погуглите по ЦАР.
если бы их съели - тоже пропутенцы?
иногда банада это просто банда. как бы не хотелось свалить на вошьдя.
fig_vvam 31 июля 2018 | 19:49
jetsam: jмальчик, их убили на блоке посту правительственных войск.
С целью ограбления, конечно.
Грабить кроме как на блокпосту было негде.
mordvinyka_zabiyka 31 июля 2018 | 19:43
jetsam: агентам ГРУ не надо было марать руки достаточно было заплатить любой банде
jetsam 31 июля 2018 | 19:53
mordvinyka_zabiyka: конечно конечно.
а может херувимчикам захотелось алмазиков по-дешевке у дитишек купить?
или местных девочек? или водки халявной7
или на комендантский час наплевали. или на землю не того клана...
или дорогая оптика блеснула....
вы хоть очки на правое ухо одевайте, чтобы лучше слышать.
* и, конечно, на суда пираты сомали нападают не с целью бабла срубить,
а строго по путенскому приказу...
конечно, конечно их по приказу путена или пригожина лили вагнера убрали.
других причин в мире нет. в мире только путен и все. жаль об этом рабы
в анголе на алмахных рудниках не знают, а то бы давно его прибили.
mordvinyka_zabiyka 31 июля 2018 | 19:54
jetsam: ага а путин не причём Ихтам нет, а вы докажите
jetsam 31 июля 2018 | 20:01
mordvinyka_zabiyka: да нет.
просто вы уперлись в #ихтамтолькопутен, а если внимательно прочитаете
- это и есть #ихтамнет, только упертое ихтамнет.
у вас все доказательство "я так сказал".
я понимаю, отечественного производителя надо поддерживать,
но вы увлеклись мотать на голову фольгу от дерипаски.
мысли задыхаются уже...
snikkersnepper 31 июля 2018 | 19:25
"В целом практика, когда телеканал платит гостям эфира за участие в ток-шоу распространена в Великобритании, такой практики придерживаются все ключевые медиа-компании страны."
Так почему вы на них не набрасываете?
ostapbey 31 июля 2018 | 19:45
snikkersnepper: медиа компании??
Ну ты мля и выписал Маргарите комплимент..
Она и сама своим ушам и глазам не поверит сему понятию..
Вот ты лично прикинешься карасем и заплывешь в притон наркоманов..
И будешь там лекцию читать о пользе одуванчиков? Или ромашек даже??
fig_vvam 31 июля 2018 | 19:53
snikkersnepper: педя, потому что на других телестанциях не работают против Британии.
И когда парламентарий идет к врагу и получает от него деньги это не есть хорошо.
Но их никто не посадит.
Просто сообщат избирателям где они подрабатывают, эти народные избранники.
jetsam 31 июля 2018 | 19:57
snikkersnepper:
т.е. вы одобряете и разрешаете, если
навальный сходит на канал "цру тудей" и получит 10лимонов. вы - не пикнете?
а если 100лимонов? т.е. ему не надо как иноагенту региться?
напишите в минюст - они, чего-то очень-очень против такой трактовки.
isnowanaarene 31 июля 2018 | 19:27
А что, надо было бесплатно на эту помойку ходить?
fig_vvam 31 июля 2018 | 19:56
isnowanaarene: вообще-то на помойки не ходят, чтобы в дерьме не вымазаться.
А предлагающих посетить помойку посылают нах
prusol 31 июля 2018 | 19:52
Как они могли, коварные?