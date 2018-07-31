«Трансперенси Интернешнл»: Ряд британских депутатов получали деньги за участие в эфирах российского телеканала RT

Организация «Трансперенси Интернешнл» опубликовала доклад, в котором говорится, что депутаты британского парламента за последние четыре года получили 93 тысячи фунтов за участие в эфирах российской компании Russia Today.

Британская палата Общин ежегодно публикует декларации депутатов парламента, из которых стало известно, что депутаты получали гонорары за участие в съемках программ телеканала Russia Today. В целом практика, когда телеканал платит гостям эфира за участие в ток-шоу распространена в Великобритании, такой практики придерживаются все ключевые медиа-компании страны. Доклад Трансперенси интернешнл посвящен инструментам влияния коррумпированных и репрессивных режимов в глобальной политике, авторы исследуют только Азербайджан, Россию и Бахрейн и то, как правительства этих стран влияют на депутатов Великобритании.

В докладе приводятся данные о том, что 12 действующих дептутатов парламента Великобриатнии получили от Russia Today 93 тысячи 700 фунтов с 2014 года, всего 161 британский политик за этот период в качестве гостя в эфире телеканала 381 раз с 2010 по 2017 год. Два бывших депутата парламента Великобриатнии были ведущими ток-шоу Russia Today. В марте 2018 года теневой министр финансов великобриатнии Джон Макдоналл призвал однопартийцев отказаться от участия в эфирах Russia Today.

Несмотря на очень маленькую телевизионную аудиторию в Великобритании, онлайн канал Russia Today смотрит 2 миллиона человек в месяц. За время вещания британский регулятор Офком предъявлял несколько претензий телеканалу, которые могли привести к отзыву лицензии. Сейчас идет очередная проверка в связи с освещением инцидента в Солсбери.