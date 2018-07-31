В Хамовническом суде должно начаться рассмотрение новых административных протоколов в отношении участников Pussy Riot
В Хамовническом суде Москвы в эти минуты должно начаться рассмотрение новых административных протоколов в отношении участников Pussy Riot. Речь идет о наказании за акцию «Милиционер вступает в игру», которую они провели во время финала Чемпионата мира по футболу.
Четверым акционистам вменяют правонарушение по административной статье о проведении публичного мероприятия без уведомления. Участникам Pussy Riot грозит административный арест сроком до 10 суток. Организатор акции Петр Верзилов в своем Twitter назвал сегодняшний процесс «самым увлекательным судом на Земле». «Нас обвиняют в том, что мы не уведомили мэрию Москвы о том, что будем выбегать на поле!» — написал Верзилов. Кроме того, как пишет «Медиазона», на участниц панк-группы были составлены протоколы по статье о неповиновении полиции за отказ от личного досмотра накануне в отсутствие их адвоката.
Участники Pussy Riot были задержаны вчера вечером на выходе из спецприемников после того, как они отбыли первое наказание за акцию «Милиционер вступает в игру». Тогда их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Целью акции, проведенной во время матча, было в том числе освобождение политзаключенных, включая украинского режиссера Олега Сенцова.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
grishakras 31 июля 2018 | 19:08
Тупизм ментов, следователей и судей , вызванный как отрицательным отбором , так и страхом недобздеть
ignachio 31 июля 2018 | 19:18
Во время ЧМФ-18 английский болельщик в поезде напал на полицейского о отнял пистолет, его приятель разбил дверное стекло. Обоих задержали, тут же обвинили в мелком хулиганстве и приговорили к штрафу (рублей 500 ?)
Для сравнения.
blinorozhiy_chmo 31 июля 2018 | 19:19
"Бешеные Вагины" /как они сами себя назвали/ - имеют шанс еще пару недель поковыряться на работах в общественных сортирах.
Впрочем, "Бешеным Вагинам"/как они сами себя назвали/ самое там и место ))))
sharko_2 31 июля 2018 | 19:11
3-я отсидка будет за использование ментовской униформы.
4-я - ... придумают.
lion64__2 31 июля 2018 | 19:15
Лучше бы стразу им исправительные работы на квартал дали.
seryj_wolk 31 июля 2018 | 19:20
Вообще-то за один и тот же проступок дважды не наказывают. Но это же рфия! И палец вверх.
jetsam 31 июля 2018 | 19:21
а почему они голыми не захотели выбежать?
типа "путенский режим полностью отбирает все"?
больше бы положительных откликов получили бы...
да и срок меньше.
prusol 31 июля 2018 | 19:50
Хамовническому суду, видимо, делать нечего, после того, как его клиентом перестал быть Ходорковский?