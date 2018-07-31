В Хамовническом суде должно начаться рассмотрение новых административных протоколов в отношении участников Pussy Riot

В Хамовническом суде Москвы в эти минуты должно начаться рассмотрение новых административных протоколов в отношении участников Pussy Riot. Речь идет о наказании за акцию «Милиционер вступает в игру», которую они провели во время финала Чемпионата мира по футболу.

Четверым акционистам вменяют правонарушение по административной статье о проведении публичного мероприятия без уведомления. Участникам Pussy Riot грозит административный арест сроком до 10 суток. Организатор акции Петр Верзилов в своем Twitter назвал сегодняшний процесс «самым увлекательным судом на Земле». «Нас обвиняют в том, что мы не уведомили мэрию Москвы о том, что будем выбегать на поле!» — написал Верзилов. Кроме того, как пишет «Медиазона», на участниц панк-группы были составлены протоколы по статье о неповиновении полиции за отказ от личного досмотра накануне в отсутствие их адвоката.

Участники Pussy Riot были задержаны вчера вечером на выходе из спецприемников после того, как они отбыли первое наказание за акцию «Милиционер вступает в игру». Тогда их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Целью акции, проведенной во время матча, было в том числе освобождение политзаключенных, включая украинского режиссера Олега Сенцова.