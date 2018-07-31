Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в ЦАР

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями». По их словам, россияне снимали там документальный проект о работе ЧВК Вагнера. Сообщается, что их остановили на блок-посту. Что произошло дальше, неизвестно.

Гибель журналистов подтверждают и источники «Эха», а также главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин. В интервью Би-би-си он сказал, что журналисты в последний раз выходили на связь позавчера.

Об убийстве трех человек, предположительно россиян, этим вечером сообщили в российском посольстве.