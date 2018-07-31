По данным СМИ, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, по некоторым данным, погибли в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

По их словам, россияне снимали там документальный проект о работе ЧВК Вагнера. По словам источника, их остановили на блок-посту. Что произошло, неизвестно. О гибели предположительно трех россиян этим вечером сообщили в посольстве.