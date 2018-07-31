Никита Белых, Алексей Улюкаев и Александр Реймер устроились на работу библиотекарями в колониях
Это сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Бывший кировский губернатор отбывает срок в рязанской колонии, экс-глава Минэкономразвития находится в колонии в Тверской области, а бывший глава ФСИН – в Свердловской области.
Комментарии14
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yralez 31 июля 2018 | 18:41
Придурками......как и были по жизни.
fresh_breeze 31 июля 2018 | 18:49
yralez:
мохнатая рука она и там мохнатая рука.
vezdehod 31 июля 2018 | 18:50
Не устроились, а - УСТРОИЛИ,
dwon 31 июля 2018 | 18:48
Даже там блат нашли. Ну никуда без этого. Вот же фулюганы, а!
sasass 31 июля 2018 | 18:51
Достойную им работу нашли - на большее они неспособны и в реальной жизни..
demosua 31 июля 2018 | 19:23
sasass: а ты думал - лес будут валить? Это для тебя оставили...
lehich 31 июля 2018 | 18:58
Улюкаев - бибилиотекарь! Ржака-собака! Скоро будет побег из Шушенского.
demosua 31 июля 2018 | 19:33
lehich: вот когда там окажешься - ух как будешь радоваться должности библиотекаря! Хотя, какой ты библиотекарь...
lion64__2 31 июля 2018 | 19:04
Этих паразитов надо физическим трудом на свежем воздухе лечить, а не позволять им бумажки с места на место перекладывать. Много ли там читающих?
dmitry35 31 июля 2018 | 19:18
Просто слёзы наворачиваются. Сразу перед глазами сюжет фильма " Побег и Шоушенка" и судьба библиотекаря, после его освобождения на свободу.
fmsf FMSF 31 июля 2018 | 19:21
Нельзя же Белых работать швеей - он все будет шить белыми нитками!
И как, скажите, это будет преймерять Реймер?
Улюкаеву останется только улюлюкать!
demosua 31 июля 2018 | 19:26
fmsf: приймеряй на себя...
fmsf FMSF 31 июля 2018 | 19:36
demosua:
Взяток не беру - Сечин не дает.
Воровать не умею.
Разве что разжигание розни между законопослушными гражданами и осуждеными преступниками могут пришить.
rus095 31 июля 2018 | 19:31
ну да- блатная должность на зоне- библиотекарь. Даже на зоне они в элите.