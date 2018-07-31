Никита Белых, Алексей Улюкаев и Александр Реймер устроились на работу библиотекарями в колониях

Это сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Бывший кировский губернатор отбывает срок в рязанской колонии, экс-глава Минэкономразвития находится в колонии в Тверской области, а бывший глава ФСИН – в Свердловской области.