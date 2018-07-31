Редакция газеты «Известия» заявила, что ее сотрудников не было в Центральноафриканской республике
Об этом сообщает Интерфакс. В российском посольстве в этой стране заявили, что предположительно убиты трое россиян, у двоих из них обнаружены пресс-карты «Известий». По словам источника агентства в местной полиции, погибшие россияне могли стать жертвами ограбления.
Ранее французская газета «Монд» писала, что в Центральноафриканской республике находятся российские наемники.
Комментарии24
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sim202_ 31 июля 2018 | 18:36
В отделе кадров в пригожинских ЧВК проверьте.
Все ли его "журнализды" на местах..?
danko1 31 июля 2018 | 18:42
sim202_: Даже не жаль этих холуёв- "журналюг", как не жаль мерзавцев наемников-вагнеровцев.
Заслужили позорную смерть, восхваляя тех, кто людей за большие деньги по всему Миру убивает.
vezdehod 31 июля 2018 | 18:46
danko1:
Видимо это были "Голуби мира" прилетевшие из России с визитом дружбы.
danko1 31 июля 2018 | 18:55
vezdehod: Вместо того, чтобы эти наемники-вагнеровцы находились на зоне в соответствии с УК, их Путин орденами награждает и фотографируется с ними, да еще журналистов посылают фильм о них снимать.
Путин с Шойгу только за это заслужили себе место на зоне вместе с наемниками.
margosher 31 июля 2018 | 18:50
danko1: Наоборот. Не восхваляют...
stebinmaku 31 июля 2018 | 18:50
danko1: "Даже не жаль этих холуёв- "журналюг", как не жаль мерзавцев наемников-вагнеровцев. "
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Эх Данко, поторопились вы вырвать горящеее сердце из груди своей - засовывайте обратно..
tina56 31 июля 2018 | 18:52
danko1: Орхан Джемаль как раз снимал фильм о российских наёмниках. Страшное известие о его гибели и гибели его коллег.
А вот кто убил - теперь есть вопросы.
skakol 31 июля 2018 | 18:55
tina56: О бля !? Вот теперь оказывается у дураков появились вопросы !?
tina56 31 июля 2018 | 19:12
skakol: да, вопросы!
Всё, что связано с российскими преступниками - вагнеровцами (наёмничество по российкому законодательству запрещено), власть подленько старается замолчать. И для зачистки информационного поля от нежелательных фактов для неё нет ни законов, ни преград.
danko1 31 июля 2018 | 18:59
tina56: Тогда беру свои слова обратно.
Если они хотели раскрыть преступления вагнеровцев, то честь им и хвала.
И искренне жаль.
Просто я считаю большим преступлением действия этих наемников всюду.
И думала, что фильм, как и прочие, снимают для восхваления этих преступников-убийц.
glebbalbesov 31 июля 2018 | 19:02
danko1: этих именно наемников или вообще всех наемников? Французских, американских???
danko1 31 июля 2018 | 19:22
glebbalbesov: Наемникам в других странах запрещено участвовать в боевых действиях.
Их используют на вспомогательных работах.
А наших наемников следует называть бандформированиями.
vic12 31 июля 2018 | 19:49
glebbalbesov: Лично меня интересует больше Россия! Вы, наверное, больше любите заграницу?
tina56 31 июля 2018 | 19:15
danko1: я поняла Вас, всё нормально.
danko1 31 июля 2018 | 19:27
tina56: Я не сразу поняла о каком Джемале идет речь. Распространенная фамилия.
И удивительно, что такой фильм снимается, когда этой банде вагнеровцев сплошь хвалебные фильмы и комментарии.
Сейчас по Дождю говорят, что это проект Ходорковского.
Смутило меня и сообщение об удостоверениях "Известий", поэтому решила, что хвалебный фильм решили снимать.
Виновата в поспешности, но комментировала не реальный факт, а то, как была новость подана.
na555 31 июля 2018 | 19:50
danko1: Я не сразу поняла о каком Джемале идет речь. Распространенная фамилия.
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Врать не надо. Джемалей журналистов было два, отец и сын.
Вы отреагировали на фамилию муслимскую. Теперь понятно почему вас здесь кое кто вспоминает добрым словом по несколько раз.
chichanik 31 июля 2018 | 19:21
tina56: Да нет никакой разницы ...
Мусульманские бандиты или христианские , или просто гопники ... людей не вернёшь
vianlika 31 июля 2018 | 18:58
danko1:
Орхан Джемаль - холуй-журналюга ? Вы в своем уме?
sborisych 31 июля 2018 | 19:25
danko1:
А кого-то хоть когда-то бывает жаль?
skakol 31 июля 2018 | 18:43
sim202_: Так там подпиндосных пропагандонов зажмурили !) Проверь, как там Джемаль ?)
compare 31 июля 2018 | 18:50
skakol: когда ты,уродец,станешь кадавером,как интересно скажут про тебя,вонючку? стопудово,так,как ты и стоишь,полкопейки в базарный день...все таки,нет и не будет у таких уродцев,как ты,ничего святого в душе,как ни голоси власть,про поголовную "вероватость населения"...
skakol 31 июля 2018 | 18:52
compare: Возьми себя в руки тряпка ! Если бабкаданка сказала что не жаль этих уродов ,значит не жаль !)))
piter_ug 31 июля 2018 | 19:25
//французская газета «Монд» писала, что в Центральноафриканской республике находятся российские наемники.//
Вот собственно и интересанты обнаружились.
starokozlovicky2gus 31 июля 2018 | 19:32
Жаль, Шевченко и Пригожина с ними не было.