Редакция газеты «Известия» заявила, что ее сотрудников не было в Центральноафриканской республике

Об этом сообщает Интерфакс. В российском посольстве в этой стране заявили, что предположительно убиты трое россиян, у двоих из них обнаружены пресс-карты «Известий». По словам источника агентства в местной полиции, погибшие россияне могли стать жертвами ограбления.

Ранее французская газета «Монд» писала, что в Центральноафриканской республике находятся российские наемники.