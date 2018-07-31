Участники акции Пусси Райот во время финала Чемпионата мира по футболу доставлены в Хамовнический суд Москвы
Сегодня будут рассмотрены новые административные материалы. Это сообщил ТАСС их адвокат Николай Васильев. По его словам, Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Петр Верзилов обвиняются в проведении несанкционированной акции, а также в неповиновения требованиям полиции.
Ранее их обвинили в нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях и в незаконном ношении полицейской формы и отправили под административный арест на 15 суток.
Комментарии9
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good_sadness 31 июля 2018 | 18:37
Таких уродов надо наказывать способами иными
Пусть этот срок Пуськи ухаживают в онкоотделении за смертельно больными.
vezdehod 31 июля 2018 | 18:43
Крепка Советская власть и - танки её быстры.
raffal 31 июля 2018 | 19:30
good_sadness: Пусть этот срок ...?
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Какой ещё срок?
Им вменяется административное правонарушение по ст. 17.12.1 КоАП РФ
"Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия..."
....влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия...
а по ст. 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", срок административного ареста истёк.
Нет иных "способов наказания", кроме оговорённых в Законе
putin_itogy 31 июля 2018 | 18:39
путин с детства дейстВОВАл изподтишка, подло, мстительно.
Сейчас это старый больной человек, обозлённый на весь мир.
Особенно он зол на молодых, здоровых и высоких,
которые останутся после его ухода, в мир иной.
Это паранойя, деменция, и старческий эгоизм.
Тяжело наблюдать за людьми слабыми в старости,
ни чести у них уже нет, ни совести, все человеческие законы подавлены,
отсутствующим гормональным фоном, человек просто превращается в животное.
xrmosom 31 июля 2018 | 18:53
putin_itogy: Причем тут Путин и шалунишки из Пусси Райот?С Вами все хорошо?
parasuk_ 31 июля 2018 | 18:53
А верзилов это тот жалкий фигляр и подражатель, который никогда не решится повторить номер павленского с гвоздями?
homa_brutt 31 июля 2018 | 18:56
" И ещё неоднократно выйдет зайчик погулять" (с)
Прикольно. Ещё так пару-тройку раз и есть надежда, что эти умственные деграданты и деградантки призадумаются,прежде ,чем публично демонстрировать свой кретинизм...
i_c_e 31 июля 2018 | 19:02
Реклама дорого стоит. Почём же берёт Хамовнический суд, и какие ещё можно будет открыть нарушения для дальнейшего рекламирования совершённого виновными?
abuvgrobu 31 июля 2018 | 19:06
Так нужно делать и в дальнейшем.. Сделайте им жизнь веселой и очень неспокойной. Они ж такой хотели, верно ?..