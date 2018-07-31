Участники акции Пусси Райот во время финала Чемпионата мира по футболу доставлены в Хамовнический суд Москвы

Сегодня будут рассмотрены новые административные материалы. Это сообщил ТАСС их адвокат Николай Васильев. По его словам, Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Петр Верзилов обвиняются в проведении несанкционированной акции, а также в неповиновения требованиям полиции.

Ранее их обвинили в нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях и в незаконном ношении полицейской формы и отправили под административный арест на 15 суток.