Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого лишился шести крупных спонсоров – это поставщики сети «Магнит», которую Галицкий продал в феврале, — сообщает РБК.

Источники в двух компаниях-бывших партнеров «Краснодара» уточнили, что спонсирование клуба было прописано в рамках коммерческих отношений с сетью Магнит". В пресс-службе ритейлера это опровергли – там отказались комментировать спонсорскую политику партнеров.

Сергей Галицкий владелец и президент футбольного клуба «Краснодар», он построил для команды домашний стадион, который получил высшую категорию УЕФА – это дает право принимать крупнейшие матчи. При футбольном клубе действует детская футбольная школа, она считается одной из крупнейших в Европе.