Бывший вице-премьер Дворкович утверждает, что не был вовлечен в бизнес своего однокурсника Зиявудина Магомедова

Они вместе учились в МГУ. Дворкович отказался комментировать уголовное дело в отношении бизнесмена и других руководителей группы «Сумма». Он подчеркнул, что с правоохранительными органами по этому поводу не общался.

Дворкович также отказался отвечать на вопрос РБК о том, готов ли он поручиться за Магомедова.