Бывший вице-премьер Дворкович утверждает, что не был вовлечен в бизнес своего однокурсника Зиявудина Магомедова
Они вместе учились в МГУ. Дворкович отказался комментировать уголовное дело в отношении бизнесмена и других руководителей группы «Сумма». Он подчеркнул, что с правоохранительными органами по этому поводу не общался.
Дворкович также отказался отвечать на вопрос РБК о том, готов ли он поручиться за Магомедова.
Комментарии4
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midnightblues 31 июля 2018 | 18:20
Как человек из рода Ашина могу сказать одно-жгите этим сукам пятки и все будет прекрасно
lion64__2 31 июля 2018 | 18:24
Если либераст утверждает, что не был вовлечён, то это значит, что на самом деле был вовлечён. И наверняка воровал вместе.
midnightblues 31 июля 2018 | 18:27
lion64__2: именно-вы про правительство точно
ostapbey 31 июля 2018 | 18:30
lion64__2: а федерасты кем обижены?
И как?
Звращенно даже??