Петербургские власти потребовали вернуть 3 млрд от подрядчика петербургского стадиона

Компания в экстренном порядке достраивала объект.

Сразу четыре иска о взыскании в общей сложности почти 3 млрд руб подали городские власти. Это следует из картотеки Арбитражного суда. Претензии комитета по строительству связаны с несвоевременной сдачей госконтракта на завершение строительства стадиона «Санкт-Петербург». Сумма исков складывается из размера непогашенных авансов по четырем заключенным контрактам и процентов, пишет издание Ведомости. Ответчик — это компания Метрострой, она специализируется на строительстве метрополитена.

Однако именно эта структура была вынуждена чуть ли не в авральном порядке заканчивать строительство арены. 2 года назад, то есть за год до сдачи администрация Петербурга расторгла контракт с компанией «Трансстрой». Причиной называлось нарушения сроков работ. Трансстрою тогда также предъявили претензии на 3,5 млрд руб. Что же касается контракта города с Метростроем, то на завершение стройки и комплексное благоустройство территории вокруг стадиона ушло почти 8 млрд руб, 3 млрд теперь власти намерены вернуть в городской бюджет.

Общая стоимость строительства «Зенит-арены» оценивалась примерно в 43 млрд рублей. По подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.