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18:17, 31 июля 2018

В ФРГ установилась средиземноморская погода – сегодня в некоторых регионах ожидается самый жаркий день лета

В ФРГ установилась средиземноморская погода – сегодня в некоторых регионах ожидается самый жаркий день лета с температурой до 40 градусов Цельсия. Долговременная засуха в сельскохозяйственных регионах угрожает урожаю зерновых.

Температура до 30 градусов и выше держится в северных и восточных регионах страны уже почти месяц. Из-за продолжительной жары государственным служащим разрешено начинать работу в пять часов утра. Дети в школах учатся по сокращенному графику.

Более трех месяцев в Германии выпадает недостаточное количество осадков, фермеры жалуются на неожиданно долгую засуху. В городе Кемниц даже были вынесены штрафы за забор воды для полива цветов — до 50 тысяч евро. Союз сельскохозяйственных работников Германии рассчитывает, что урожай зерновых понизится на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, и требует государственной помощи в размере одного миллиарда евро. Правительство, однако, не спешит с обещаниями и собирается рассмотреть запрос лишь в конце августа.

Виноделы и пивовары, напротив, радуются жаркой погоде. Урожай винограда будет в этом году ранним и щедрым, выросло и количество продаваемого пива. Единственный недостаток – продавцам пенистого напитка не хватает стеклотары. Они обращаются к гражданам не медлить со сдачей бутылок и не бить их без нужды. Хорошим в этом году был и урожай фруктов и овощей. Слухи о повышении цен на продукты оказались преждевременными – перекупщики не собираются повышать торговые ставки.

Экологи считают, что подобные волны жаркой засушливой погоды связаны с общими климатическими изменениями, вызванными парниковым эффектом и избытком углекислого газа в атмосфере – последствиями антропогенной деятельности. Если температура и дальше будет повышаться, скоро в Германии можно будет выращивать апельсины.

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