9 американских штатов подали в суд, требуя запретить распространение чертежей для печати оружия на 3D принтерах

9 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа, требуя запретить распространение чертежей для печати оружия на 3D принтерах.

Первое в мире оружие, распечатанное на 3D принтере, в 2013 году представил американец Коди Уилсон. Вскоре после этого Госдеп США наложил запрет и заставил убрать Уилсона чертежи и инструкции из Интернета. Коди Уилсон и его компания Дифенс Дистрибьютед подали в суд. В прошлом месяце Госдеп уже Администрации Трампа отменил наложенный ранее собственный же запрет в рамках досудебного урегулирования с Уилсоном Дифенс Дистрибьютед. В ответ 9 штатов США (среди них — штат Нью-Йорк и Округ Колумбия) подали в суд на Госдепартамент, требуя в экстренном порядке наложить запрет на решение ведомства. В иске говорится, что если чертежи и инструкции по печати 3Д оружия попадут в интернет 1 августа — а это дата, установленная Госдепом для отмены запрета, то «прозвенит звонок, который уже нельзя будет отзвонить обратно».

Тем не менее, такой звонок уже скорее всего прозвенел — журналисты утверждают, что уже смогли скачать из интернета чертежи, который Коди Уилсон загрузил на сайт 27 июля. Помимо стандартных пистолетов, таких как Берета М9, инструкцию к распечатки которого можно скачать из интернета, Коди Уилсон сейчас работает над станком для изготовления автоматических винтовок АR-15, из которых происходили все самые массовые расстрелы в США последнего времени. Помимо штатов, которые подали на администрацию Трампа в суд, генеральные прокуроры 21 штата написали официальное письмо в Госдеп, требуя немедленно заблокировать чертежи онлайн.

Оружие, распечатанное на 3Д принтере, практически невозможно отследить и обнаружить металлодетекторами.