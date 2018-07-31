Евросоюз ввел санкции против шести компаний из России, которые участвовали в строительстве Крымского моста
В частности, это компании «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которые уже включены в санкционный список США.
Евросоюз не признает присоединение Крыма, называя это аннексией. Строительство Керченского моста расценивается как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, — отмечает РБК.
В МИД России новые европейские санкции назвали «подрывной политикой», которая «направлена против жителей Крыма». В свою очередь, Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой своей компании «Наша задача – построить мост. Если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — привел слова Ротенберга его представитель в официальном Телеграм-канале.
Комментарии7
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babich174 31 июля 2018 | 18:21
У Ротенберга вообще проблем нет...пока.
zibex 31 июля 2018 | 18:23
babich174: babich174: интересно, кого он имел ввиду когда говорил "наши"?
midnightblues 31 июля 2018 | 18:22
Для нас,русских,это прекрасная новость
pravdatut 31 июля 2018 | 18:30
Еще строится вторая очередь моста, а весной-капремонт.
ostapbey 31 июля 2018 | 18:32
pravdatut: pravdatut: запчасти у кого будешь покупать?
У фирмы Триш-Кин Каф Тан?
Даже??
unafk 31 июля 2018 | 18:34
"А Виноград то зелен" классика
fresh_breeze 31 июля 2018 | 18:34
Теперь надо ждать, какие шесть европейских компаний получат обратку от России, а также кого они за это будут винить, Москву или Брюссель.
PS:
Ротенбергу и коллективу его компании — респект и уважуха! Отличный мост, к тому же, самый протяжённый в Европе.