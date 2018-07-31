Евросоюз ввел санкции против шести компаний из России, которые участвовали в строительстве Крымского моста

В частности, это компании «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которые уже включены в санкционный список США.

Евросоюз не признает присоединение Крыма, называя это аннексией. Строительство Керченского моста расценивается как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, — отмечает РБК.

В МИД России новые европейские санкции назвали «подрывной политикой», которая «направлена против жителей Крыма». В свою очередь, Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой своей компании «Наша задача – построить мост. Если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — привел слова Ротенберга его представитель в официальном Телеграм-канале.