Роберт Мюллер: Пол Манафорт, бывший консультантом Януковича, заработал более $60 млн, с половины не заплатил налоги

Американский политтехнолог Пол Манафорт, бывший консультантом экс-президента Януковича, заработал на Украине более 60 миллионов долларов, с половины из которых он не заплатил налоги, сообщил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Так называемое дело Манафорта является часть расследования Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы ради того, чтобы склонить их результат в пользу Дональда Трампа. Как сообщает Блумберг, политконсультанту предъявлено обвинение в отмывании заработанных на Украине денег, а также в том, что он не был зарегистрирован в качестве иностранного агента, лоббируя с 2006 по 2015 годы интересы тогдашнего официального Киева в Соединенных штатах. Полученные следствием документы показывают, как некоторые украинские олигархи платили Манафорту через зарубежные счета, в частности через банки Кипра. Сам он приобретал на эти деньги недвижимость, предметы роскоши и не платил с них подоходный налог, маскируя эти суммы под кредиты от оффшорных компаний. Разбирательство, которое будет сосредоточено на консалтинговой работе бывшего главы предвыборного штаба Трампа, является первым процессом, к которому привело расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, отмечает сайт Голоса Америки. – Оно проходит в «очень деликатное время для президента, когда команда Мюллера добивается возможности допросить главу государства, а тот усиливает атаки на расследование, называя его «охотой на ведьм».

Интрига усиливается тем, что заместитель Манафорта, Рик Гейтс дал против него показания, пойдя на сделку со стороной обвинения. Кроме того, как пишет сайт радиостанции, строятся предположения, что Манафорт, которому предъявлены обвинения в двух разных судах США и которому грозят несколько десятков лет тюрьмы, в случае признания его виновным, может быть помилован президентом Трампом. Обвинения предъявлены еще 31 человеку. Часть из них заключили соглашение о признании вины, в том числе, бывший советник Белого дома по нацбезопасности, Майкл Флинн. Соответчиком Пола Манафорта по одному из заведенных на него дел, является его бизнес-партнер Константин Килимник, которого, как и нескольких других обвиняемых по этому делу россиян, следствие не надеется увидеть в зале суда, сообщает Голос Америки.

Адвокаты Манафорта подали в суд на Мюллера и министерство юстиции, настаивая на том, что они превысили свои полномочия, выдвинув обвинения, которые не связаны с главным вопросом, поставленным перед спецпрокурором – сотрудничал ли штаб Трампа с Россией с целью повлиять на результат президентских выборов.