Transparency International: Телеканал RT платил британским депутатам за появление в эфире

Телеканал RT платил британским депутатам за появление в эфире. К такому выводу пришла антикоррупционная организация Transparency International, сообщает «Дождь».

12 парламентариев в Великобритании получили в общей сложности 90 тысяч фунтов – это около 8 миллионов рублей – за участие в эфирах российского телеканала RT, вещающего в нескольких десятках стран мира. Это следует из документов Палаты общин британского парламента, которые проанализировали в Transparency International. Как отмечается, сумма не учитывает гонорары двух бывших депутатов, которые вели собственное шоу. Депутатов выступавших в эфире RT, вероятно, гораздо больше, чем значится в этих документах. Исследователи аналитического центра European Values посчитали, что с 2010 по 2017 год на телеканале появлялось более 150 британских политиков и чиновников. Получали ли они за это деньги, неизвестно.

Некоторые из них позже отказались от участи в эфирах на фоне растущей критики RT. Как отмечают в Transparency International, появление парламентариев на телеканале создает впечатление, что британские политики поощряют средства массовой информации, используемые российскими властями в пропагандистских целях.

Доклад Transparency International под названием «В чьих интересах» посвящен британским парламентариям, которые своей деятельностью так или иначе потворствуют «политике коррумпированных и репрессивных режимов» в Азербайджане, России и Бахрейне.

Напомним, что в середине июля британский медиарегулятор Ofcom обнаружил нарушения вещательного кодекса в эфире RT – в одной из передач телеканал выдал за сообщения зрителей «твиты» сотрудников канала. А несколькими месяцами ранее регулятор начал расследования в отношении RT из-за необъективного освещения «дела Скрипаля»