Вице-премьер Дмитрий Козак не поддерживает идею введения утилизационного сбора на велосипеды

Он считает, что предложение нужно переработать, — сообщает агентство ТАСС.

Сама эта инициатива была нужна, чтобы обеспечить приток денег миллиардеру Олегу Дерипаске, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Сергей Алексашенко добавил, эту инициативу вряд ли можно назвать прибыльной, поскольку велосипеды не регистрируются, и тяжело вести их учет.