Вице-премьер Дмитрий Козак не поддерживает идею введения утилизационного сбора на велосипеды
Он считает, что предложение нужно переработать, — сообщает агентство ТАСС.
Сама эта инициатива была нужна, чтобы обеспечить приток денег миллиардеру Олегу Дерипаске, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.
Сергей Алексашенко добавил, эту инициативу вряд ли можно назвать прибыльной, поскольку велосипеды не регистрируются, и тяжело вести их учет.
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