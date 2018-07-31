Редакция российского журнала «Форбс» попросила правообладателя не утверждать нового главного редактора
Это уже не первый скандал в коллективе за последнее время. В них виноват владелец журнала, — сказал в эфире «Эха» бывший его главред Николай Усков.
Владимир Усков подчеркнул, что Александр Федотов абсолютно некомпетентен и его компания сейчас не выполняет обязательства по выплатам налогов, а также заработных и арендных плат.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.