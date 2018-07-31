Адвокат Генри Резник согласился защищать в суде фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Об этом он рассказал в интервью «Эху». «Мне сделали предложение, я дал принципиальное согласие стать адвокатом. Из той информации, которой я владею, я полагаю, что этой девочке не место в следственном изоляторе на период следствия», — сказал Г.Резник. Он пояснил, что на данный момент речь идет именно о «проблеме избрания и продления меры пресечения».

Генри Резник также отметил, что пока не вступил в работу над делом, это произойдет когда стороны заключат соглашение.