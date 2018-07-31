Адвокат Генри Резник согласился защищать в суде фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову
Об этом он рассказал в интервью «Эху». «Мне сделали предложение, я дал принципиальное согласие стать адвокатом. Из той информации, которой я владею, я полагаю, что этой девочке не место в следственном изоляторе на период следствия», — сказал Г.Резник. Он пояснил, что на данный момент речь идет именно о «проблеме избрания и продления меры пресечения».
Генри Резник также отметил, что пока не вступил в работу над делом, это произойдет когда стороны заключат соглашение.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
moisha_sekilman 31 июля 2018 | 18:30
В обиходе Геня Гнусавая решила содрать пачку зелёных с простушки Павлинки.