Заместитель директора ФСИН Максименко принес извинения заключенному Макарову, которого пытали в Ярославской колонии

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в Ярославской исправительной колонии №1. В эфире радиостанции Говорит Москва, Максименко пообещал, что все сотрудники, которые участвовали в избиении заключенного, будут наказаны и уволены.

«Позиция руководства ФСИН состоит в том, что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. Если есть сотрудники. Которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — подчеркнул зам.главы ведомства.

Чтобы решить проблему насилия в местах лишения свободы, необходимо работать с сотрудниками низшего звена, которые непосредственно общаются с заключенными ,— считает зам.пред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

В данной ситуации менять руководство ФСИН нет необходимости, нужно менять всю пенитенциарную систему в целом, — считает глава Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Совет Федерации предложил проект реформы ФСИН, который предполагает разделение на два ведомства – гражданское и силовое.