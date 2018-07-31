Заместитель директора ФСИН Максименко принес извинения заключенному Макарову, которого пытали в Ярославской колонии
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в Ярославской исправительной колонии №1. В эфире радиостанции Говорит Москва, Максименко пообещал, что все сотрудники, которые участвовали в избиении заключенного, будут наказаны и уволены.
«Позиция руководства ФСИН состоит в том, что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. Если есть сотрудники. Которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — подчеркнул зам.главы ведомства.
Чтобы решить проблему насилия в местах лишения свободы, необходимо работать с сотрудниками низшего звена, которые непосредственно общаются с заключенными ,— считает зам.пред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
В данной ситуации менять руководство ФСИН нет необходимости, нужно менять всю пенитенциарную систему в целом, — считает глава Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Совет Федерации предложил проект реформы ФСИН, который предполагает разделение на два ведомства – гражданское и силовое.
Комментарии2
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kondrat_vlad 31 июля 2018 | 18:23
В Думу этих зверюг, там их ждут для принятия более жестких законов. Нужно разрешить им делать все, вплоть до продажи в рабство заключенных. Гестапо по сравнению с ФСИН выглядит уж очень блекло.
chichanik 31 июля 2018 | 18:34
>>все причастные к избиению Макарова будут уволены.
Хочелось бы услышать сакраментальное "возбУждено уголовное дело"