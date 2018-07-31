К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника
Начальник Управления ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к Олегу Сенцову. Об этом Эху рассказала журналист Виктория Ивлева — она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. Отец Григорий написал заявление и в прокуратуру, однако ответа пока не получил.
Федеральный закон 103 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным религиозным объединениям, посещать люедй в местах лишения свободы. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине.
Напомним, — Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.
Комментарии8
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boldu1n 31 июля 2018 | 18:15
....проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.
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Идёт на рекорд! Прокладки....хто дольше сможет... бабка даунко или ромашка?
kamen_12 31 июля 2018 | 18:18
boldu1n: Надюха больше голодала, хоть и женщина.
boldu1n 31 июля 2018 | 18:21
kamen_12: Я не знаю как она голодала. Но рожу отела конкретно после застенок мордора. Хотя может ей пчёлы рожу тогда покусали - пытательные....
greying_eagle 31 июля 2018 | 18:21
Мне возразят, что какой-то местный начальник ФСИН еще не представляет всю Россию, на что я скажу, что да, всю не представет, но большую ее часть, включая власть и большую часть населения.
И это дает право сказать, что РФ все больше отвечает определению "Империи Зла".
jetsam 31 июля 2018 | 18:32
greying_eagle: @но большую ее часть, включая власть и большую часть населения.
И это дает право сказать,@
И это дает право сказать: что вы, @какой-то местный@ представляете бОльшую часть идиотов мира.
я бы сказал, "империя идиос".
не будете возражать? и хорошо.
ничего личного, только бизнес.
zibex 31 июля 2018 | 18:21
Пусть благодарит Бога что к нему не пустили русского попа-сатаниста!
boldu1n 31 июля 2018 | 18:25
zibex: Рюськие попы фсе ахенты маскалей и путена...
jetsam 31 июля 2018 | 18:26
не от того апостола епископ.