К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника

Начальник Управления ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к Олегу Сенцову. Об этом Эху рассказала журналист Виктория Ивлева — она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. Отец Григорий написал заявление и в прокуратуру, однако ответа пока не получил.

Федеральный закон 103 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным религиозным объединениям, посещать люедй в местах лишения свободы. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине.

Напомним, — Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.