Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, рассказали правозащитникам, что постоянно подвергались побоям в семье

Девушек в следственном изоляторе посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, у двух девушек колото-резаные раны. Откуда они появились, не уточняется.

Между тем, полиция Москвы опровергает информацию о неоднократных жалобах на отца девушек, Михаила Хачатуряна. «Никаких жалоб и заявлений о противоправных действиях ни в прошлом году, ни в этом, не поступало», — сказали Интерфаксу в пресс-службе московского главка.



Сестры Хачатурян ранее говорили, что убили своего отца из-за постоянных побоев и запугиваний с его стороны. Свою вину девушки признали.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в минувшую пятницу. Источник радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что дочери нанесли своему отцу не менее 36 ударов ножом, а также 10 ударов молотком по голове. При этом только одно из ножевых ранений, угодившее в сердце, по словам источника, стало смертельным. Остальные повреждения были лишь поверхностными.

По одной из версии, сестры Хачатурян давно планировали убийство своего отца. Сами девушки в интервью «Московскому комсомольцу» рассказали, что сначала придумали версию с самообороной, но затем запутались и пошли на чистосердечное признание. По их словам, отец с самого детства начал их избивать, а затем и домогаться, а также практически запрещал посещать школу. Между тем знакомые семьи в интервью «Комсомольской правде» утверждают, что Михаил Хачатурян был связан с криминалом и регулярно запугивал своих дочерей, несмотря на то, что производил впечатление набожного человека. В его доме полиция обнаружила целый ряд пистолетов, охотничье ружье с патронами и арбалет с дротиками.

Накануне суд отказался арестовывать сестер Хачатурян, продлив им задержание на 72 часа.

Сейчас нужно понять как такая ситуация могла возникнуть, — сказал «Эху» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Бунимович подчеркнул, что это уникальная ситуация и ранее он с таким не встречался.

Сестер Хачатурян будут судить по уголовной статье, как было уже не раз в подобных случаях, — сказала «Эху» сооснователь движения «Стоп Насилие». Это неприемлемо, учитывая, что в этой ситуации виновато и окружение семьи, и государство, — считает Алена Попова.

Алена Попова подчеркнула, что сильно усугубила ситуацию декриминализация побоев. Из-за того решения депутатов в Росси появилось большое количество жертв домашнего насилия, — считает сооснователь движения «Стоп Насилие».