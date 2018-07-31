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17:54, 31 июля 2018

В Центральной Африке убиты трое россиян. Двое из них имели при себе пресс-карты «Известий»

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в службе безопасности.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России, у двух из трех убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий».

Комментарии

23

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jetsam 31 июля 2018 | 18:00

искандеры уже в пути?

tvitov66 31 июля 2018 | 18:09

jetsam: не иначе как Савченко навела ... не выходя из камеры СИЗО

vezdehod 31 июля 2018 | 18:17

А что они там забыли эти трое россиян с с картами "Известия"?

jetsam 31 июля 2018 | 18:22

vezdehod: с картами - двое.

jetsam 31 июля 2018 | 18:18

tvitov66: фиг знает.
а может сестры хачатурян замочили?. рабыни же....

tvitov66 31 июля 2018 | 18:35

jetsam: ну кто же по джунглям с пресс-картами «Известий» ... тут даже беломор не поможет - нужОн ГЛАНАС!

vikwlad 31 июля 2018 | 18:26

Если у них были пресс-карты «Известий», то вряд ли они там занимались журналистской деятельностью.

boooben 31 июля 2018 | 18:27

Картежники, что ли?
Значит, шулера.

laotszy 31 июля 2018 | 18:03

Траур в КГБ...

yralez 31 июля 2018 | 18:06

Ихтамнет выплыли

amgproject 31 июля 2018 | 18:08

ЧВК-журналисты

tvitov66 31 июля 2018 | 18:11

amgproject: или ВЧК-журнализды

estamp 31 июля 2018 | 18:13

Извините, только мне кажется, что нет зверушки тупее злее хомячка?

tvitov66 31 июля 2018 | 18:21

estamp: просто пока ватаны тупят хомячки понимают что наши деньги ещё и в Центральной Африке идут на войны и не только гибридные ... когда этот плешивый вояка пенсионного возраста закопает топор войны?

zemljanka 31 июля 2018 | 18:15

Соболезнования родным.
Что означает "Центральная Африка"?

tvitov66 31 июля 2018 | 18:18

zemljanka: это немного южнее Сирии - залетели бедолаги - границы там не маркированы ...

chichanik 31 июля 2018 | 18:24

zemljanka:
"В желтой жаркой Африке, в центральной ее части"

nikolaitschi 31 июля 2018 | 18:18

Наверное стенгазету для вагнеровцев делали. Что-то репортажей и статей из ЦАР не наблюдал.

korikov 31 июля 2018 | 18:24

Стёб над погибшими людьми - это прерогатива публики Эхо Москвы. Венедиктов, это ваша пропаганда воспитала вот такую мразоту. Гордитесь этим.

tvitov66 31 июля 2018 | 18:32

korikov: а как отреагировал ваш высокодуховный сброд на смерть Новодворской или убийство Немцова уже позабыл, болезный? Может меньше надобно бояры со стекломоем употреблять и память наладится?

jetsam 31 июля 2018 | 18:34

korikov: там трупы были уже несвежие.
над несвежими путен разрешает.

chichanik 31 июля 2018 | 18:28

Жалко людей, конечно ... в ЦАР пресс-карта не поможет ...

ly4_sveta 31 июля 2018 | 18:31

Надо было правильные книжки в детстве
читать. «В Африке акулы, в Африке гориллы,
в Африке большие злые крокодилы. Не ходите
дети в Африку гулять.»

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