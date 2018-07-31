В Центральной Африке убиты трое россиян. Двое из них имели при себе пресс-карты «Известий»
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в службе безопасности.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России, у двух из трех убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий».
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 31 июля 2018 | 18:00
искандеры уже в пути?
tvitov66 31 июля 2018 | 18:09
jetsam: не иначе как Савченко навела ... не выходя из камеры СИЗО
vezdehod 31 июля 2018 | 18:17
А что они там забыли эти трое россиян с с картами "Известия"?
jetsam 31 июля 2018 | 18:22
vezdehod: с картами - двое.
jetsam 31 июля 2018 | 18:18
tvitov66: фиг знает.
а может сестры хачатурян замочили?. рабыни же....
tvitov66 31 июля 2018 | 18:35
jetsam: ну кто же по джунглям с пресс-картами «Известий» ... тут даже беломор не поможет - нужОн ГЛАНАС!
vikwlad 31 июля 2018 | 18:26
Если у них были пресс-карты «Известий», то вряд ли они там занимались журналистской деятельностью.
boooben 31 июля 2018 | 18:27
Картежники, что ли?
Значит, шулера.
laotszy 31 июля 2018 | 18:03
Траур в КГБ...
yralez 31 июля 2018 | 18:06
Ихтамнет выплыли
amgproject 31 июля 2018 | 18:08
ЧВК-журналисты
tvitov66 31 июля 2018 | 18:11
amgproject: или ВЧК-журнализды
estamp 31 июля 2018 | 18:13
Извините, только мне кажется, что нет зверушки тупее злее хомячка?
tvitov66 31 июля 2018 | 18:21
estamp: просто пока ватаны тупят хомячки понимают что наши деньги ещё и в Центральной Африке идут на войны и не только гибридные ... когда этот плешивый вояка пенсионного возраста закопает топор войны?
zemljanka 31 июля 2018 | 18:15
Соболезнования родным.
Что означает "Центральная Африка"?
tvitov66 31 июля 2018 | 18:18
zemljanka: это немного южнее Сирии - залетели бедолаги - границы там не маркированы ...
chichanik 31 июля 2018 | 18:24
zemljanka:
"В желтой жаркой Африке, в центральной ее части"
nikolaitschi 31 июля 2018 | 18:18
Наверное стенгазету для вагнеровцев делали. Что-то репортажей и статей из ЦАР не наблюдал.
korikov 31 июля 2018 | 18:24
Стёб над погибшими людьми - это прерогатива публики Эхо Москвы. Венедиктов, это ваша пропаганда воспитала вот такую мразоту. Гордитесь этим.
tvitov66 31 июля 2018 | 18:32
korikov: а как отреагировал ваш высокодуховный сброд на смерть Новодворской или убийство Немцова уже позабыл, болезный? Может меньше надобно бояры со стекломоем употреблять и память наладится?
jetsam 31 июля 2018 | 18:34
korikov: там трупы были уже несвежие.
над несвежими путен разрешает.
chichanik 31 июля 2018 | 18:28
Жалко людей, конечно ... в ЦАР пресс-карта не поможет ...
ly4_sveta 31 июля 2018 | 18:31
Надо было правильные книжки в детстве
читать. «В Африке акулы, в Африке гориллы,
в Африке большие злые крокодилы. Не ходите
дети в Африку гулять.»