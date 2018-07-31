В Испании мигрантов стали временно размещать на футбольных полях

Сейчас там в палатках живут больше тысячи человек, — сообщает агентство ЕFЕ. Ранее глава испанского МИДа Жозеп Боррель заявил, что Европе нужна свежая кровь для борьбы со старением населения. Он отметил, что ситуация с миграцией из Африки сейчас не носит массового характера.