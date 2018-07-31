В Испании мигрантов стали временно размещать на футбольных полях
Сейчас там в палатках живут больше тысячи человек, — сообщает агентство ЕFЕ. Ранее глава испанского МИДа Жозеп Боррель заявил, что Европе нужна свежая кровь для борьбы со старением населения. Он отметил, что ситуация с миграцией из Африки сейчас не носит массового характера.
Комментарии7
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cattt 31 июля 2018 | 17:36
Хорошая традиция, а потом в...
kamen_12 31 июля 2018 | 17:46
cattt: А потом всех на пляжи отпустят, бусами торговать. Они такие няшки, лежишь себе на пляже, задремал, глаза открыл, бац негр!
chernyij 31 июля 2018 | 17:51
cattt: Если перенять российскую технологию смывания стадиона в реку, может получится интересный вариант
scroodge 31 июля 2018 | 17:37
Так у нас же футбольных полей после мундиаля хоть отбавляй. Сдать в аренду испанцам, глядишь окупятся.
sergei_tn 31 июля 2018 | 17:47
Видите, для всего можно найти применение, даже для стадионов.
jamba 31 июля 2018 | 17:58
Хорошая идея! Думаю, Саранску надо перенять, футбол они там не потянут. Главное, проследить, чтобы они там, по привычке, караульных вышек не достроили;)))
valtameri 31 июля 2018 | 18:07
Не нужна никому новая кровь, наглое враньё, не подтверждаемое статистикой. На Японию посмотрите - население ещё старее и ни одного дикаря не ввезли. И не ввезут.
Просто верные избиратели левакам нужны. Не наигрались с Россией за XX век, за Европу взялись. На словах у них всегда светлое будущее, а на практике - после нас хоть потоп, хоть халифат.