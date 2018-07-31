ФАС не видит нарушений в покупке ритейлером «М.Видео» сети бытовой техники и электроники «Медиамаркт»
Ведомство может одобрить сделку в ближайшие дни, — сказал ТАСС зам.главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Царьковский.
После закрытия сделки группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, в которую входят «Эльдорадо» и «М.Видео», будет контролировать примерно треть всего российского рынка электроники и бытовой техники.
Комментарии1
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jetsam 31 июля 2018 | 17:54
странно, но я тоже не вижу.
т.е. согласен с фас. а вот это и вызывает подозрение.