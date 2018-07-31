Редакция российского журнала «Форбс» попросила владельца лицензии в США не утверждать А.Золотова главным редактором

Сотрудники издания также попросили вмешаться в конфликт с владельцем Александром Федотовым. Как передает Интерфакс, письмо направили 29 журналистов. Согласно правилам предоставления лицензий кандидатура главного редактора должна быть утверждена американским офисом «Форбс».

В письме говорится, что Андрей Золотов был назначен главредом вместо Николая Мазурина, поскольку последний отказался убрать из августовского номера статью о бизнесе арестованных братьев Магомедовых.