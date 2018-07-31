Редакция российского журнала «Форбс» попросила владельца лицензии в США не утверждать А.Золотова главным редактором
Сотрудники издания также попросили вмешаться в конфликт с владельцем Александром Федотовым. Как передает Интерфакс, письмо направили 29 журналистов. Согласно правилам предоставления лицензий кандидатура главного редактора должна быть утверждена американским офисом «Форбс».
В письме говорится, что Андрей Золотов был назначен главредом вместо Николая Мазурина, поскольку последний отказался убрать из августовского номера статью о бизнесе арестованных братьев Магомедовых.
Комментарии2
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kamen_12 31 июля 2018 | 17:38
Сложная тема. Который из редакторов портянка и путиноид?
jetsam 31 июля 2018 | 17:38
а про ускова не просили?
а он так усиленно за них попу рвал,
что даже от шестигранных отступных отказался, помнится..