В Верховном суде Бурятии прошло предварительное слушание по засекреченному делу о гибели в полиции подростка
Как рассказал «Московскому комсомольцу» юрист Роман Сукачев, который представляет интересы матери погибшего, после того, как о произошедшем было рассказано в телепрограмме «Пусть говорят», дело засекретили. Сейчас правозащитники добиваются ознакомления с его материалами. Адвокат сказал, что ему даже не дали их увидеть, хотя допустили в дело.
17-летнего Никиту Кобелева заподозрили в краже велосипедов. Его задержали, избили в полиции, после чего он скончался. Под следствием четверо полицейских.
Комментарии6
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yralez 31 июля 2018 | 17:35
Надо бы обратно в милицию переименовать........тогда меньше убивали.
luger_max_otto 31 июля 2018 | 17:57
Без разницы. Интересно другое: а с чего вдруг дело засекретили? Почему преступление, в котором замешана сволочь в погонах вдруг стало секретным?
jetsam 31 июля 2018 | 17:35
буряты.
это не те, что в лугандонию трактористами в отпуск ездят?
nemez1 31 июля 2018 | 17:43
Убийства детей полицейскими секретят, от кого, кого боятся !
ly4_sveta 31 июля 2018 | 18:11
Во всех силовых структурах бандиты.
Сплошное насилие, издевательства, убийства.
А во главе государства пахан с корочками юриста.
Ну, не смех, хотя, сквозь слезы.
nikolaitschi 31 июля 2018 | 18:14
Реформа МВД завершена. Правильно писал Войнович в Малиновом пеликане. Чего только власти ни делают, чтобы народ возмутился, голову всю сломали, а тот ни в какую.