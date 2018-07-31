В Верховном суде Бурятии прошло предварительное слушание по засекреченному делу о гибели в полиции подростка

Как рассказал «Московскому комсомольцу» юрист Роман Сукачев, который представляет интересы матери погибшего, после того, как о произошедшем было рассказано в телепрограмме «Пусть говорят», дело засекретили. Сейчас правозащитники добиваются ознакомления с его материалами. Адвокат сказал, что ему даже не дали их увидеть, хотя допустили в дело.

17-летнего Никиту Кобелева заподозрили в краже велосипедов. Его задержали, избили в полиции, после чего он скончался. Под следствием четверо полицейских.