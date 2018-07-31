Мосгоризбирком отказал в  регистрации инициативной группе пенсионного референдума

Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации региональной инициативной подгруппе КПРФ проведения всероссийского референдума относительно изменений пенсионного законодательства. Об этом сообщает Интерфакс.

В минувшую пятницу Центральная избирательная комиссия РФ утвердила проект решения, согласно которому формулировка вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности.