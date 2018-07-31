Мосгоризбирком отказал в регистрации инициативной группе пенсионного референдума
Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации региональной инициативной подгруппе КПРФ проведения всероссийского референдума относительно изменений пенсионного законодательства. Об этом сообщает Интерфакс.
В минувшую пятницу Центральная избирательная комиссия РФ утвердила проект решения, согласно которому формулировка вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности.
Комментарии1
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testmeter 31 июля 2018 | 16:44
"Мосгоризбирком отказал", но это, конечно же референдуму не помешает. Ведь, как известно, Россия - свободная страна. Она даже успешно провела ("МЫ провели") в Крыму "свободное волеизъявление граждан", вообще никаких инициативных групп не регистрируя. Ни в Укризбиркоме, ни в Крымизбиркоме