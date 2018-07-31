Минкомсвязи рекомендует чиновникам лично вести страницы в популярных соцсетях

Это «Одноклассники», ВКонтакте и Фейсбук. «Как показывает практика, это сильно увеличивает проникаемость информации. То есть, не официальные страницы, а личные», — сказал глава Минкомсвязи Константин Носков. Он высказался в адрес карельских чиновников на заседании госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования республики Карелия.