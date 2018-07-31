Минкомсвязи рекомендует чиновникам лично вести страницы в популярных соцсетях
Это «Одноклассники», ВКонтакте и Фейсбук. «Как показывает практика, это сильно увеличивает проникаемость информации. То есть, не официальные страницы, а личные», — сказал глава Минкомсвязи Константин Носков. Он высказался в адрес карельских чиновников на заседании госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования республики Карелия.
Комментарии2
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yralez 31 июля 2018 | 16:37
Чтобы дурость была видна.
andre_klimov 31 июля 2018 | 16:40
За соответствуюую доплату и с уменьшением другой функциональной нагрузки. Иначе откуда у них время возьмётся?