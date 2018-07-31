Глава Минтруда заявил, что не будет вводиться уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста
«Вы придумываете то, чего нет», — сказал журналистам министр Максим Топилин, — передает Интерфакс.
На прошлой неделе пресс-служба Минтруда сообщила о разработке документа, в котором есть предложение общественности о наказании для работодателей, которые увольняют сотрудников в возрасте, близком к выходу на пенсию.
Комментарии6
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yralez 31 июля 2018 | 16:35
Минтруда РФ почище гестапо будет.......уничтожит людей в разы больше.
bozk 31 июля 2018 | 16:35
Пенсионную реформу, видимо тоже мы придумали.
blinorozhiy_chmo 31 июля 2018 | 16:35
А жаль. Хорошая была идея, правильная.
tks 31 июля 2018 | 16:42
blinorozhiy_chmo: Хорошая, правильная, для образцового дебила. Типа тебя.
evgeny_biolog 31 июля 2018 | 16:38
"о наказании для работодателей, которые увольняют сотрудников в возрасте, близком к выходу на пенсию"
А как их наказывать? Ремнём?
tks 31 июля 2018 | 16:40
Неужто у путинского андрогина мосх включился?