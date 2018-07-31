Глава Минтруда заявил, что не будет вводиться уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста

«Вы придумываете то, чего нет», — сказал журналистам министр Максим Топилин, — передает Интерфакс.

На прошлой неделе пресс-служба Минтруда сообщила о разработке документа, в котором есть предложение общественности о наказании для работодателей, которые увольняют сотрудников в возрасте, близком к выходу на пенсию.