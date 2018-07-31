Бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин стал пятым зарегистрированным кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком выполнил решение Мосгорсуда, — передает Интерфакс. Ранее были зарегистрированы действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Илья Свиридов из «Справедливой России».

Ранее Балакину отказали в регистрации из-за того, что часть подписей муниципальных депутатов была признана недействительной. Его строительная компания СУ-155 ранее была в числе крупнейших застройщиков, но потерпела крах, и теперь ее жилые дома достраивает государство.