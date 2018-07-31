Ответственный секретарь ОНК Москвы считает, что обвиняемым в убийстве отца сестрам необходима помощь психолога
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (Москвы) Иван Мельников считает, что обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян необходима помощь психолога. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«На мой взгляд, девчонки подвергались страшному бытовому насилию. Фактически они были рабынями. Это что-то страшное, что они пережили. Я думаю, необходимо, чтобы с ними сейчас работал психолог и помог им разобраться в проблемах», — сказал И.Мельников.
Он сообщил, что обвиняемые, пребывающие в настоящий момент в изоляторе временного содержания, регулярно подвергались побоям со стороны отца, который также запрещал им ходить в школу. «У него целый арсенал оружия был дома. Не понятно, откуда. Там были дробовик, пистолет, револьвер, ножи и бейсбольная бита. Всем этим он им угрожал», — уточнил И.Мельников.
По его словам, мать девочек была вынуждена уйти из семьи 2,5 года назад, так как отец ее выгнал, «угрожая расправой ей и ее дочерям».
И.Мельников также отметил, что у двух из сестер колото-резаные раны и чтобы поменять повязки пришлось вызвать скорую помощь, так как в следственном изоляторе нет фельдшера.
27 июля 57-летний Михаил Хачатурян был убит у себя дома в районе Алтуфьево. Ему было нанесено множество ударов ножом. В преступлении сознались три его дочери 17, 18 и 19 лет, которым было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору. Как сообщается, девушки на допросе заявили, что отец напал на них с ножом, а его убийство было самообороной.
Комментарии2
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jetsam 31 июля 2018 | 16:39
@ Там были дробовик, пистолет, револьвер, ножи и бейсбольная бита. Всем этим он им угрожал@
надо же. а был убит простым ножом 35 раз единственной несовершеннолетней.
как странно, что "дробовик, пистолет, револьвер, бейсбольная бита" она не взяла.
темнят невинные овечки.
jetsam 31 июля 2018 | 16:45
а когда он уходил, эти рабыни там гашиш ему растирали
или травку сушили?
чем они целыми днями и годами рабствовали втроем?
на улицу не?
телефона не?
через окно записку не?