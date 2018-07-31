Ответственный секретарь ОНК Москвы считает, что обвиняемым в убийстве отца сестрам необходима помощь психолога

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (Москвы) Иван Мельников считает, что обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян необходима помощь психолога. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На мой взгляд, девчонки подвергались страшному бытовому насилию. Фактически они были рабынями. Это что-то страшное, что они пережили. Я думаю, необходимо, чтобы с ними сейчас работал психолог и помог им разобраться в проблемах», — сказал И.Мельников.

Он сообщил, что обвиняемые, пребывающие в настоящий момент в изоляторе временного содержания, регулярно подвергались побоям со стороны отца, который также запрещал им ходить в школу. «У него целый арсенал оружия был дома. Не понятно, откуда. Там были дробовик, пистолет, револьвер, ножи и бейсбольная бита. Всем этим он им угрожал», — уточнил И.Мельников.

По его словам, мать девочек была вынуждена уйти из семьи 2,5 года назад, так как отец ее выгнал, «угрожая расправой ей и ее дочерям».

И.Мельников также отметил, что у двух из сестер колото-резаные раны и чтобы поменять повязки пришлось вызвать скорую помощь, так как в следственном изоляторе нет фельдшера.

27 июля 57-летний Михаил Хачатурян был убит у себя дома в районе Алтуфьево. Ему было нанесено множество ударов ножом. В преступлении сознались три его дочери 17, 18 и 19 лет, которым было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору. Как сообщается, девушки на допросе заявили, что отец напал на них с ножом, а его убийство было самообороной.