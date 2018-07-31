Директор ФСИН Геннадий Корниенко предложил сделать невозможным отключение видеорегистраторов сотрудниками ведомства

Об этом он сказал на совещании, посвященном инциденту в ярославской колонии №1, чьи сотрудники пытали заключенного Евгения Макарова.

Видеорегистраторы должны работать независимо от желания того или иного сотрудника, заявил Корниенко. По словам директора ФСИН, сотрудники колоний не должны иметь возможности совершать с устройствами какие-либо манипуляции. Знать о том, что регистраторы работают, должны и заключенные, отметил Корниенко. Тех же, кто не фиксирует на камеру конфликты с заключенными, он пригрозил увольнениями.

Напомним, именно запись с видеорегистратора, опубликованная «Новой газетой», стала основанием для возбуждения уголовного дела против сотрудников ярославской колонии, пытавших заключенного Евгения Макарова. По нему арестованы 7 сотрудников ФСИН, а замначальника ярославской колонии помещен под домашний арест. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко, тем временем, в эфире радиостанции «Говорит Москва» принес извинения за это избиение и пообещал, что все причастные к инциденту будут уволены.

Тем временем, как сообщил источник «Интерфакса», СК возбудил уголовное дело против следователя Родиона Свирского. В прошлом году он отказался начать разбирательство после жалоб Макарова на пытки.