Директор ФСИН Геннадий Корниенко предложил сделать невозможным отключение видеорегистраторов сотрудниками ведомства
Об этом он сказал на совещании, посвященном инциденту в ярославской колонии №1, чьи сотрудники пытали заключенного Евгения Макарова.
Видеорегистраторы должны работать независимо от желания того или иного сотрудника, заявил Корниенко. По словам директора ФСИН, сотрудники колоний не должны иметь возможности совершать с устройствами какие-либо манипуляции. Знать о том, что регистраторы работают, должны и заключенные, отметил Корниенко. Тех же, кто не фиксирует на камеру конфликты с заключенными, он пригрозил увольнениями.
Напомним, именно запись с видеорегистратора, опубликованная «Новой газетой», стала основанием для возбуждения уголовного дела против сотрудников ярославской колонии, пытавших заключенного Евгения Макарова. По нему арестованы 7 сотрудников ФСИН, а замначальника ярославской колонии помещен под домашний арест. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко, тем временем, в эфире радиостанции «Говорит Москва» принес извинения за это избиение и пообещал, что все причастные к инциденту будут уволены.
Тем временем, как сообщил источник «Интерфакса», СК возбудил уголовное дело против следователя Родиона Свирского. В прошлом году он отказался начать разбирательство после жалоб Макарова на пытки.
Комментарии8
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nns33 31 июля 2018 | 16:12
Система ФСИН должна быть реформирована,все начальство уволено,т к не смогли организовать работу. Все садисты должны ответить по закону.
sborisych 31 июля 2018 | 16:39
nns33:
Невозможно реформировать организм, который разложился...
yralez 31 июля 2018 | 16:16
А то не найдут в зоне места без регистратора, где можно пытать.
zor 31 июля 2018 | 16:18
Директор ФСИН предложил делать мертвому припарки,"Об этом он сказал на совещании, посвященном инциденту в ярославской колонии "
old44 31 июля 2018 | 16:19
помнится про гайцев та же песня была - камеры обязательны, софт фиксирующий нарушения взломать нельзя, и что ?
tv_victim 31 июля 2018 | 16:27
Камеры, наблюдающие за дорогой, где происходят ДТП с участием ВИП-поганцев в нужную минуту слепнут и глохнут. Так что опыт есть. А мы, как и всегда, поверим суду, который опять не найдет ничего противозаконного....
sborisych 31 июля 2018 | 16:36
Директор ФСИН Геннадий Корниенко предложил сделать невозможным отключение видеорегистраторов сотрудниками ведомства
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Прожектёр, или дудит про что угодно, лишь бы не сняли? Это реализуемо только если регистраторы будут несъёмные, антивандальные, и с ядерными батарейками, а ходить вертухаи будут по трое- четверо, для дублирования съёмок того, что ежесекундно происходит. Ну и если инфа будет считываться в реальном времени из прямого зефира всеми желающими..
mikescholar 31 июля 2018 | 16:42
"все причастные к инциденту будут уволены...", поставлены в угол и лишены сладкого. На неделю! Не меньше!