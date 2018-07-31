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Эксклюзив Эха 16:01, 31 июля 2018

К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника

К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника, — об этом «Эху Москвы» рассказала журналист и фотограф Виктория Ивлева – она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской Православной церкви.

По словам Ивлевой, отец Григорий написал заявление в местную прокуратуру о несоблюдении закона руководству Управления ФСИН Ямало-Ненецкого округа, однако ответа пока не получил.

Комментарии

18

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tv_victim 31 июля 2018 | 16:04

Задрали уже новостями об этом симулянте! Священник будет приходить каждые три месяца. Так что пусть голодает спокойно.

jjuddgge_ddrredd 31 июля 2018 | 16:10

Не люблю писать на внутриполит. темы. Ибо всё очевидно. Интересна Америка и Трамп прежде всего. US - единственное место на Планете, где есть движуха. где тектонические сдвиги сейчас, влияющие наВСЮ Планету, ибо Америка - центр мироздания (в рамках этой планеты).

При всей шумихи вокруг Сенцова, он - обычный идиот. Как СавчЭнко. "Голодовка" и и.д. Поджечь дверь ФСБ? Зачем??!! Кста, "художник" Павленский прибивал свои муды к брусчатке на Красной Площади. Типа креатив, и тоже поджигал дверь ФСБ. И? Теперь сидит во Французской тюрьме - там тоже что то поджигал. И это борцы с режимом???!!! Поэтому режиму ничего не угрожает с такими "борцами"))) Почему Сенцоффф сидит? Так гэбня запугивает хомячкоффф. И достигает резалта, между прочим. По идее, то, что сделал Сенцов - это мелкое хулиганство. Приговор - что бы хомячки знали своё место. И это работает...хе-хе.
Или пуськи с курами. Тьфу! Так с режимом не борются. Нужны 100-тысячные митинги, и не только в Москве. Даже 10 тыр не набирают. Так режим не пошатнёшь)))

При всём уважении к Ходору и Удальцову, а они действительно вызывают у Меня уважение ( люди совершенно разных полит. взглядоффф) - ибо достойно вели себя при отбывании срока, они - полит. пустышки, политические фантомы.
Актуальность Ходора равна нулю. К тому же тёмное прошлое - криминальный ЮКОС, Пичугин и убийство мэра Петухова, и т.д. Сейчас Ходор на заслуженном отдыхе, богат и наслаждается жизнью. К нему - никаких претензий. Его аналог. г-н Сечин, или Миллер из Газпрома - намного хуже. Сечин - упырь. Миллер - голубой воришка.
Удальцов - человек порядочный. но - люмпен. Никогда нигде не работал. Чел без образования и профессии. Да, его предки - знаменитые коммуняки. Больше он ничем похвастаться и не может. Но, повторяюсь, человек по-видимому честный, насколько это возможно в этом жестоком Мире.
РЕАЛЬНЫЙ БОРЕЦ С РЕЖИМОМ В СТРАНЕ ТОЛЬКО ОДИН. ЭТО НАВАЛЬНЫЙ И ЕГО ФБК. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОППЫ - ФРИКИ С ПЕРФОМАНСАМИ И ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ СИМУЛЯКРОВ.

jjuddgge_ddrredd 31 июля 2018 | 16:12

jjuddgge_ddrredd:
Я всегда на 100% на стороне Навального.
Удивительно, но ни разу ни одна акция, ни один поступок со стороны Навального не вызвали у Меня никакого отторжения. Навальный - единственный РЕАЛЬНЫЙ оппозиционер РЕЖИМУ, Навальный - единственный. кто РЕАЛЬНО борется с кооррупцией в стране, например.
Гудковы (гэбистские прокладки), Собчак (в политике ради личной наживы, обогащения), Явлинский, Митрохин, Мельников (гнильё) и проч - не оппы, а симулянты, некоторые из них просто поддонки.
И ещё. У Навального оччеенннь взвешенная и мудрая позиция по Крыму. Не вопит на потеху демшизе, типа, как только, так сразу отдам назад бандерлогам.
Единственный человек в стране, которого реально боится и ненавидит Путя. Остальных (Явлинского etc) Путя просто презирает.
Как же Власть гнобит Навального! Сколько он уже сидел, если суммировать - годы наверное уже сложились. Вот вы, интернетная ботва, попробуйте неделю в камере посидеть - сразу всех заложите и начнёте жалостливо лопотать "Я за Путю. Слава Путе"))). Семью тронули. Над братом издевались. Друзей тронули. Смерть Офицерова - это намёк Навальному, мол, забирай семью и уезжай на Запад, мало ли что может быть...
Но. Навальный выстоял! Упорный! Смелый! Умный! Я бы так не смог. Я бы -уехал. И вообще - Я конформист. Как абс. большинство образованных и умных профи. Навальный мог бы благополучно жить на Западе, востребован, читал бы лекции о России, стал бы авторитетным спецом по России.
Но нет. Навальный - борется. И никуда не уедет. Навальный - это наш Манделла. Поймите, таких как Навальный - в Мире Е-ДИ-НИ-ЦЫ. ОН уникальный человек. Великий!
ЗЫ. Тот же каталонский Пучдемон - слабак и лузер на фоне Навального...хе-хе.

dataan 31 июля 2018 | 16:18

Не уж то Сенцов покаяться решил.... :)

shplint_05 31 июля 2018 | 16:45

Только на "Эхе" можно встретить таких первокласных идиотов, как этот тип с ником психопатического судьи из американского блокбастера. Это надо же, Сисян ему Бог! А Ивлева просто старая еврейская либеральная мразь, которой давно уже пора сдохнуть. Войнович её нетерпелиао поджидает. А пока она разносит сплетни типа одна баба сказала-мазала.

blahovdav 31 июля 2018 | 16:51

jjuddgge_ddrredd: Но нет. Навальный - борется. И никуда не уедет.\\\\ О, наконец услышал у русофашиста где то правильную мысль... И Украине нужен такой условный Навальный, ну не ьакой, дословно, ведь Навальный писяет хрюкнуть на главного российского воришку-плешивого крЫса, а в целом такого персонажа, борящегося с коррупцией и системой и который будет до упора биться за Крым и за украинский Донбасс, не трясясь за свои шоколадные фабрики... Ты за великую Россию?? Замечательно. Я-за великую Украину. И не беда, что Украина меньше в несколько раз России. Разве величие в размерах?? Маленькая Швейцария гораздо величественнее двух наших стран. Пока...

zolingen 31 июля 2018 | 16:17

jjuddgge_ddrredd: а вот соглашусь

blahovdav 31 июля 2018 | 16:42

tv_victim: Задрали уже новостями об этом симулянте! Священник будет приходить каждые три месяца. Так что пусть голодает спокойно.\\\А меня задолбали новости о рашистских свиньях, которых стадами вырезают укропские фашисты... Ты в это до сих пор веришь, господин свинопут??

mamiluk 31 июля 2018 | 16:10

Не понятно почему таких негодяев как tv_victim...пропускают модераторы....Гад.

moisha_sekilman 31 июля 2018 | 16:13

mamiluk: За собой не пробовал наблюдать чмо вонючее.

tv_victim 31 июля 2018 | 16:20

mamiluk: Правда глаза колет, да? Я излагаю факты и только факты. А ты придумываешь себе сказочный мир. Вот и вся разница. ПАоэтому-то над этими укрохероями нормальные люди смеются и презирают их, а вами, теми, кто их поддерживает - просто брезгуют..... Смирись, недоумок! Ну, или сходи к психиатру. Пара уколов и все, пелена спадет с глаз!

zolingen 31 июля 2018 | 16:15

К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника
А не хрен шастать во время вечернего приема голодовки.

tv_victim 31 июля 2018 | 16:23

zolingen: Видно сытая отрыжка из камеры не так просто выветривается..... Да и вид очередного растолстевшего "укрохероя" может разочаровать кого угодно....

moisha_sekilman 31 июля 2018 | 16:15

За 80 дней голодовки не крякнул, значит и за 20 лет не крякнет. Пора уже прекращать писать фейки об лжеголодание террориста оленя сенца.

blahovdav 31 июля 2018 | 16:55

moisha_sekilman: За 80 дней голодовки не крякнул, значит и за 20 лет не крякнет. Пора уже прекращать писать фейки об лжеголодание террориста оленя сенца.\\\\ Когда плешивой крысе в дупу внедрят новые технологии в виде черенка от БСЛ я тоже не буду верить, что это причина его преждевременной КОНЧИНЫ (слово то какое многозначительное)... Икры, наверное, черной обьестся...

vlabumur 31 июля 2018 | 16:25

Федеральный закон 103 от 20.04.2015 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. Личная встреча может длиться до двух часов каждая, число таких встреч закон не ограничивает. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине и даже вне пределов слышимости третьих лиц.

Закон надо выполнять.

polba 31 июля 2018 | 16:44

vlabumur: Вы совершенно правы.
"....федеральный орган уголовно-исполнительной системы заключает с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-исполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями."
Вот только данная автокефальная секта, хоть и зарегистрирована в установленном порядке, соглашение о взаимодействии, прописанное в законе, заключать категорически отказывается. Злые языки поговаривают, что это делается намеренно, именно с целью устраивать подобные скандальчики.

prade 31 июля 2018 | 16:37

Боятся кремлевские показывать состояние Сенцова сторонним людям, вот и не пускают к нему даже священника.

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