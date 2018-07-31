К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника, — об этом «Эху Москвы» рассказала журналист и фотограф Виктория Ивлева – она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской Православной церкви.

По словам Ивлевой, отец Григорий написал заявление в местную прокуратуру о несоблюдении закона руководству Управления ФСИН Ямало-Ненецкого округа, однако ответа пока не получил.