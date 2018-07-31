СК завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами.

Обвинение предъявлено семи фигурантам. Расследование в отношении четырех обвиняемых еще продолжается.