СК завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами.
Обвинение предъявлено семи фигурантам. Расследование в отношении четырех обвиняемых еще продолжается.
Комментарии5
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roman_i_olga 31 июля 2018 | 16:03
предалгаю дать по 10-20 чтоб в следующий раз смотрели куда следует
jjuddgge_ddrredd 31 июля 2018 | 16:06
Не люблю писать на внутриполит. темы. Ибо всё очевидно. Интересна Америка и Трамп прежде всего. US - единственное место на Планете, где есть движуха. где тектонические сдвиги сейчас, влияющие наВСЮ Планету, ибо Америка - центр мироздания (в рамках этой планеты).
При всей шумихи вокруг Сенцова, он - обычный идиот. Как СавчЭнко. "Голодовка" и и.д. Поджечь дверь ФСБ? Зачем??!! Кста, "художник" Павленский прибивал свои муды к брусчатке на Красной Площади. Типа креатив, и тоже поджигал дверь ФСБ. И? Теперь сидит во Французской тюрьме - там тоже что то поджигал. И это борцы с режимом???!!! Поэтому режиму ничего не угрожает с такими "борцами"))) Почему Сенцоффф сидит? Так гэбня запугивает хомячкоффф. И достигает резалта, между прочим. По идее, то, что сделал Сенцов - это мелкое хулиганство. Приговор - что бы хомячки знали своё место. И это работает...хе-хе.
Или пуськи с курами. Тьфу! Так с режимом не борются. Нужны 100-тысячные митинги, и не только в Москве. Даже 10 тыр не набирают. Так режим не пошатнёшь)))
При всём уважении к Ходору и Удальцову, а они действительно вызывают у Меня уважение ( люди совершенно разных полит. взглядоффф) - ибо достойно вели себя при отбывании срока, они - полит. пустышки, политические фантомы.
Актуальность Ходора равна нулю. К тому же тёмное прошлое - криминальный ЮКОС, Пичугин и убийство мэра Петухова, и т.д. Сейчас Ходор на заслуженном отдыхе, богат и наслаждается жизнью. К нему - никаких претензий. Его аналог. г-н Сечин, или Миллер из Газпрома - намного хуже. Сечин - упырь. Миллер - голубой воришка.
Удальцов - человек порядочный. но - люмпен. Никогда нигде не работал. Чел без образования и профессии. Да, его предки - знаменитые коммуняки. Больше он ничем похвастаться и не может. Но, повторяюсь, человек по-видимому честный, насколько это возможно в этом жестоком Мире.
РЕАЛЬНЫЙ БОРЕЦ С РЕЖИМОМ В СТРАНЕ ТОЛЬКО ОДИН. ЭТО НАВАЛЬНЫЙ И ЕГО ФБК. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОППЫ - ФРИКИ С ПЕРФОМАНСАМИ И ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ СИМУЛЯКРОВ.
jjuddgge_ddrredd 31 июля 2018 | 16:08
jjuddgge_ddrredd:
Я всегда на 100% на стороне Навального.
Удивительно, но ни разу ни одна акция, ни один поступок со стороны Навального не вызвали у Меня никакого отторжения. Навальный - единственный РЕАЛЬНЫЙ оппозиционер РЕЖИМУ, Навальный - единственный. кто РЕАЛЬНО борется с кооррупцией в стране, например.
Гудковы (гэбистские прокладки), Собчак (в политике ради личной наживы, обогащения), Явлинский, Митрохин, Мельников (гнильё) и проч - не оппы, а симулянты, некоторые из них просто поддонки.
И ещё. У Навального оччеенннь взвешенная и мудрая позиция по Крыму. Не вопит на потеху демшизе, типа, как только, так сразу отдам назад бандерлогам.
Единственный человек в стране, которого реально боится и ненавидит Путя. Остальных (Явлинского etc) Путя просто презирает.
Как же Власть гнобит Навального! Сколько он уже сидел, если суммировать - годы наверное уже сложились. Вот вы, интернетная ботва, попробуйте неделю в камере посидеть - сразу всех заложите и начнёте жалостливо лопотать "Я за Путю. Слава Путе"))). Семью тронули. Над братом издевались. Друзей тронули. Смерть Офицерова - это намёк Навальному, мол, забирай семью и уезжай на Запад, мало ли что может быть...
Но. Навальный выстоял! Упорный! Смелый! Умный! Я бы так не смог. Я бы -уехал. И вообще - Я конформист. Как абс. большинство образованных и умных профи. Навальный мог бы благополучно жить на Западе, востребован, читал бы лекции о России, стал бы авторитетным спецом по России.
Но нет. Навальный - борется. И никуда не уедет. Навальный - это наш Манделла. Поймите, таких как Навальный - в Мире Е-ДИ-НИ-ЦЫ. ОН уникальный человек. Великий!
ЗЫ. Тот же каталонский Пучдемон - слабак и лузер на фоне Навального...хе-хе.
abuvgrobu 31 июля 2018 | 16:11
Робинов Гудов не нашли, но обвинить кого-то надо.. Видимо обвиняемые, сами должны найти поджигателей и доказать их вину.. Да, и главное - назначить наказание.. :))
s011ma 31 июля 2018 | 16:21
abuvgrobu: Видимо, наиболее реальный вариант судебной реформы - это самоорганизация судов Линча.