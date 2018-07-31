В Москве улицы бывшей промзоны ЗИЛ назовут в честь руководителей этого завода — Собянин
Улицы бывшей промзоны ЗИЛ получат названия в честь основателей и руководителя этого предприятия, а ряду улиц присвоят наименования в память о художниках и представителях русского авангарда. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Часть новых улиц в промзоне ЗИЛ будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод. В честь основателей — улица Братьев Рябушинских, в память о бессменном директоре — проспект Лихачева. И будет бульвар в честь самого завода — Зиловский», — написал Собянин на своей странице в «Твиттере».
Комментарии3
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sasass 31 июля 2018 | 15:57
Зачем , интересно , если ЗИЛ бесславно подох...
mamiluk 31 июля 2018 | 16:08
это не воскресит легендарный завод...
jamba 31 июля 2018 | 16:16
Простите, а смысл? "ЗИЛов" давно нет, ничего революционного эти машины никогда собой не представляли! ))) Последние 30 лет своего существования, если кто забыл, завод держался на дешевой рабочей силе "лимитичиков"! Если кто забыл, что это такое, погуглите - это "крепостное право" конца 20 века!(((