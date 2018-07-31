Улицы бывшей промзоны ЗИЛ получат названия в честь основателей и руководителя этого предприятия, а ряду улиц присвоят наименования в память о художниках и представителях русского авангарда. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Часть новых улиц в промзоне ЗИЛ будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод. В честь основателей — улица Братьев Рябушинских, в память о бессменном директоре — проспект Лихачева. И будет бульвар в честь самого завода — Зиловский», — написал Собянин на своей странице в «Твиттере».