Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева
Он признан виновным в административном правонарушении.
Пономарева задержали 23 июля во время одиночного пикета у здания генеральной прокуратуры — он требовал изменить меру пресечения подследственным по делу «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой.
Пономарев считает свое задержание незаконным.
Комментарии1
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sim202_ 31 июля 2018 | 16:21
А полицай-провокаторам - мядали ?