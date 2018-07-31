Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева

Он признан виновным в административном правонарушении.

Пономарева задержали 23 июля во время одиночного пикета у здания генеральной прокуратуры — он требовал изменить меру пресечения подследственным по делу «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой.

Пономарев считает свое задержание незаконным.