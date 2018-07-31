К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника – журналист Ивлева
Начальник Управления ФЧСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Виктория Ивлева.
«Мне это стало известно от самого отца Григория — епископа Апостольской православной церкви. Он прилетел в Салехард, подъехал сразу в Управление, которое находится в поселке Харп, пришел к начальнику, полковнику внутренней службы Александру Николаевичу Новикову, который его встретил необыкновенно вежливо и любезно, показал ему все свои документы, все было в порядке до момента, пока начальник не спросил, какой заключенный интересует епископа. И как только была произнесена фамилия Сенцова, начальник изменился в лице, сказал, что речи быть не может, и он не видит целесообразности в этой встрече», — рассказала она.
По словам В.Ивлевой, отец Григорий оставил письменное заявление полковнику Новикову с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, а также написал заявление в прокуратуру, однако ответа пока не получил.
«Отец Григорий оставил заявление о том, что он просит разрешить ему встречу с Сенцовым. Потом он поехал в прокуратуру, где оставил тоже заявление. А также он обратился к Михаилу Федотову (председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека – ЭМ), в аппарат Уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой. То есть все в курсе случившегося», — отметила журналист.
В.Ивлева добавила, что священник все еще находится в регионе, поскольку надеется, что у него получится встретиться с человеком, который голодает 79 день.
Комментарии7
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noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 15:47
Священник - журналист Ивлева? Хитро!!! Вот затейник этот Сенцов!
nowyrusic 31 июля 2018 | 16:33
noxepy_7_40_: Апостольская православная церковь- это антисоветская церковь.
Она признала святым убиенного КГБ о. Александра Меня.
Священников этой церкви нельзя допускать к политзаключенным, их самих надо посадить.
Я правильно написал, котик? Или ты голубокГ?
abuvgrobu 31 июля 2018 | 15:48
Да пустят вскорости. Когда его отпевать будут..
tv_victim 31 июля 2018 | 16:06
abuvgrobu: Этот симулянт не загнется, не надейтесь! Савченко-стайл, это для хероев характерно. Сдохнет оно в укротюряге!
abuvgrobu 31 июля 2018 | 16:39
tv_victim: Поп сало нес, наверняка, и борщ со шкварками в банке..
Вот начальник и побоялся, что у этого кренделя харя треснет, а обвинят "кговавый гежим"..
ua_bank 31 июля 2018 | 15:50
Голодает 79 дней и поправился на 2 кг. Жрет втихаря после отбоя под одеялом.
andreyoo 31 июля 2018 | 15:56
что у него получится встретиться с человеком, который голодает 79 день.
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ЕМНП, Савченко голодала 83 дня.
Пусть чуть подождет, сразу поздравит человека с рекордом