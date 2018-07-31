К заключенному Олегу Сенцову не пустили священника – журналист Ивлева

Начальник Управления ФЧСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Виктория Ивлева.

«Мне это стало известно от самого отца Григория — епископа Апостольской православной церкви. Он прилетел в Салехард, подъехал сразу в Управление, которое находится в поселке Харп, пришел к начальнику, полковнику внутренней службы Александру Николаевичу Новикову, который его встретил необыкновенно вежливо и любезно, показал ему все свои документы, все было в порядке до момента, пока начальник не спросил, какой заключенный интересует епископа. И как только была произнесена фамилия Сенцова, начальник изменился в лице, сказал, что речи быть не может, и он не видит целесообразности в этой встрече», — рассказала она.

По словам В.Ивлевой, отец Григорий оставил письменное заявление полковнику Новикову с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, а также написал заявление в прокуратуру, однако ответа пока не получил.

«Отец Григорий оставил заявление о том, что он просит разрешить ему встречу с Сенцовым. Потом он поехал в прокуратуру, где оставил тоже заявление. А также он обратился к Михаилу Федотову (председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека – ЭМ), в аппарат Уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой. То есть все в курсе случившегося», — отметила журналист.

В.Ивлева добавила, что священник все еще находится в регионе, поскольку надеется, что у него получится встретиться с человеком, который голодает 79 день.