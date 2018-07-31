Россия откроет генеральное консульство на острове Пхукете в Таиланде
Это распоряжение премьер-министра Медведева. Сейчас российский консульский отдел работает при посольстве в Бангкоке. За первый квартал этого года, в пик зимнего сезона, количество россиян, прилетевших в аэропорт Пхукета, выросло почти на 50%.
Комментарии4
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tv_victim 31 июля 2018 | 15:40
Рыбка?
andre_klimov 31 июля 2018 | 16:28
tv_victim:
Да-да... Как ответил хитро тайский посол на вопрос о "рыбке" - "У нас приезжает очень много россиян..." и улыбнулся...
ostapbey 31 июля 2018 | 15:51
Тайцы приготовились к наплыву русских "туристов"
В продаже имеется боярышник и все белье в гостинницах маркировано украинской символикой.
Тапки и те!!
Даже.
andre_klimov 31 июля 2018 | 16:37
На самом деле много полезного в этом решении.
Во-первых - тёплое местечко для пристройки нужных людей
Во-вторых, раньше тайская полиция предпочитала за мелкие правонарушения россиян не трогать. Хлопотно было с консульскими связываться, далеко, пока приедут.