Неизвестные снова потребовали от аэропорта Домодедово выкуп в биткоинах, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированные источники. Злоумышленники угрожают удаленно вмешаться в управление воздушным движением.

По информации агентства, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля. В пресс-центре Домодедова утверждают, что угрозы пассажирам и работе аэропорта, нет.