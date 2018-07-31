Неизвестные снова потребовали от аэропорта Домодедово выкуп в биткоинах
Неизвестные снова потребовали от аэропорта Домодедово выкуп в биткоинах, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированные источники. Злоумышленники угрожают удаленно вмешаться в управление воздушным движением.
По информации агентства, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля. В пресс-центре Домодедова утверждают, что угрозы пассажирам и работе аэропорта, нет.
Комментарии5
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danko_voila 31 июля 2018 | 15:35
Дайте уже им денег тогда они заткнуться. Я думаю это данко1 в маями её перестали финансировать.
bozk 31 июля 2018 | 15:40
Осталось попросить выкуп от леса и от обочины
hastings 31 июля 2018 | 15:48
Этих "неизвестных" легко распознать по характерному гэканью и шоканью.
jetsam 31 июля 2018 | 16:20
почему Каменщик еще и опять на свободе?
почему не арестован?
andre_klimov 31 июля 2018 | 16:48
jetsam:
Угроза - не первая. И вмешательства никакого - то же нет. Опять же - доблестная милиция не чешется. Наверное, решили отжать немного по-другому...