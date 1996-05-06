Полиция опровергает информацию о неоднократных жалобах на М. Хачатуряна, в убийстве которого подозреваются его дочери.
Московская полиция опровергает информацию о неоднократных жалобах на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого подозреваются три его дочери.
За весь прошлый год и с начала этого года сообщений и заявлений о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуфьевскому шоссе не поступало, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе московского главка. Девушки, обвиняемые в убийстве отца утверждают, что постоянно подвергались избиениям в семье и испытывали моральные страдания.
По обвинению в убийстве по предварительному сговору им грозит пожизненное заключение.
Комментарии34
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banyi3 31 июля 2018 | 15:37
Надо начинать им голодать, и побивать рекорды сенцова, может вместе выйдут и сочетаются все вместе лет через 15)
y3emen1 31 июля 2018 | 15:40
какие могут быть жалобы? "вот убьют,тогда и приходите..."
abuvgrobu 31 июля 2018 | 15:44
Сколько детей встаёт в 4 утра и идёт на выпас скота,дальше уборка,готовка и заготовка, а отказ или слюни могут вызвать оплеуху от родителя,это всё, не заставляет взять топор в руки и убить родителя!!! Девочки на фото тепличные,умысел у них был однозначно,как по мне они убийцы и должны сесть. Всё остальное это "..сплетни в виде версий.." и "..сплетни бродят по домам,а беззубые старухи их разносят по умам.." Соседи о каждом из нас могут рассказать много чего мы о себе и сами не знали.
tks 31 июля 2018 | 15:52
abuvgrobu: А что жена не выдержав издевательств, сбежала от этого упыря - тоже вымысел?
По-вашему, чем "домашнее" выглядит ребёнок, тем больше он потенциальный убивец?
Дядя, ты полудурок, дурак или придурок?
polba 31 июля 2018 | 15:55
tks: Жена "сбежала от побоев и издевательств" оставив с тираном практически совершеннолетних дочек?
Хм...
jetsam 31 июля 2018 | 15:49
врут. конечно надо верить девчонке нанесшей 35 ударов своему отцу.
однозначно. даже в мыслях "чего-то много" не должно быть.
сразу выпустить всех и извинится.
пускай брата добьют. а то он, скотина, хоть и ненавидел отца (выгнали),
но против сестер попер....
однозначна верю в 35 ударов. но - более ничему.
мальчиков распять у нас хорошо умеют, натурально прям...
==пепел карлоса бьется о мое сердце ==
nowyrusic 31 июля 2018 | 16:12
jetsam: Итак, в ноябре 2014 года в Израиле, куда Анжелика отправилась с отцом, он впервые ее изнасиловал.
Это случилось прямо в отеле.
Причем во время мерзкой оргии Хачатурян как будто не осознавал, что он делает. С одной стороны, принуждал девочку к сексу, с другой - кричал на дочь: «Не смей!» Будто дьявол-искуситель боролся с обычным человеком.
Боролся и побеждал.
При этом перед остальными людьми Хачатурян представал весьма целомудренным господином. Говорил о грехе прелюбодеяния. Но за правильными разговорами скрывались страшные поступки.
Еще один эпизод произошел в 2016 году в Адлере. К тому времени жена Хачатуряна уже ушла из дома, не выдержав постоянных скандалов с мужем. На сей раз объектом приставаний со стороны отца стала Каролина. Девочка не стала терпеть, попыталась покончить с собой. Ее откачали
tks 31 июля 2018 | 15:50
Если заявлений, обращений и жалоб не было, то всем было наплевать? Но больше верится в то, что наплевать было как раз ментам.
polba 31 июля 2018 | 15:57
tks: Больше всего верится в то, что девочки очень-очень много фантазируют.
tks 31 июля 2018 | 16:11
polba: Там инсценировка необходимой обороны вроде как была.
Но это не доказывает, что не было издевательств и насилия над ними со стороны отца.
Возможно, даже, что эти сёстры невеликого ума сами (как и их брат), что опять- таки не обеляет их отца и не снимает с него подозрений, что он довёл до такого исхода.
citizeneco 31 июля 2018 | 15:51
А кто должен был сообщить о побоях в полицию, сёстры, которые сидели под замком, что даже не посещали школу? И отец мог их запугать, что если бы они обратились в полицию, то он сам бы с ними расправился, может потому они и решились на его убийство, чтобы избавить себя от страданий, не сознавая последствий в силу своего подросткового возраста. Виновато общество, школа, соседи, родственники, которые, наверняка, знали о тяжёлой ситуации в семье из которой сбежала мать и несчастные девчёнки оказались заложницами отца-тирана.
tks 31 июля 2018 | 15:56
citizeneco: Тут как раз упоротое депутаньё свой вклад ощутимый внесло, исключив домашнее насилие из сферы уголовной ответственности.
citizeneco 31 июля 2018 | 16:08
tks: Да, легализация домашнего насилия, конечно, также сыграла свою негативную роль и как могли девчёнки оказывать сопротивление своему более физически сильному отцу, который их бил? Это и привело к трагическому финалу, наверное, они убили его, когда он спал и это также на совести депутатов, которые принимают законы за гранью здравого смысла, когда узаконенное насилие становится причиной таких семейных трагедий.
polba 31 июля 2018 | 16:00
citizeneco: Там вроде "сбежала" не только мать (ага-ага... хорошая такая мать - бросила на растерзание маньяку троих дочурок), но и брат. При чем брат утверждает, что выгнали его именно сестрёнки.
Мутная история. Девахи явно врут, вопрос лишь в какой степени они врут.
tks 31 июля 2018 | 16:03
polba: Вам не знакомы случаи, когда отец-тиранозавр удерживает детей от матери?
Есть в Москве такой межрайонный отдел ФССП по алиментно-
tks 31 июля 2018 | 16:06
-семейным исполнениям. Поинтересуйтесь (если там с вами конечно, захотят разговаривать) о делах об отобрании детей, которые там на исполнении лежат.
Откуда вы знаете, какие именно были отношения в этой семье, чтобы адекватно судить, кто там врет и кому верить.
polba 31 июля 2018 | 16:29
tks: Я видел фотографии этих девочек. Ни измождёнными ни запуганными они вовсе не выглядят, скорее наоборот. Да и братишка сейчас очень много интересного порасскажет.
polba 31 июля 2018 | 16:07
tks: Насильно удерживает детей 17, 18 и 19 лет? Это при том, что они свободно перемещались по городу? Вы сие действо ФИЗИЧЕСКИ как себе представляете?
tks 31 июля 2018 | 16:18
polba: Вы не знаете, что такое насилие в семье и страх перед насильником. Сызмальства, въевшийся в мозг страх перед семейным тираном. Вы хотя бы публичные истории про это прочли что ли. Или раздел криминологии о виктимном поведении жертвы.
polba 31 июля 2018 | 16:31
tks: Так и я про то.
90% этих "публичных историй", на поверку оказываются буйными фантазиями, сочинёнными из корыстных побуждений. И любой профессиональный следователь это знает.
tks 31 июля 2018 | 16:45
polba: История певицы Валерии, например? Даже при допущении процентов выслать?
tks 31 июля 2018 | 16:47
t9: Вымысла то есть.
polba 31 июля 2018 | 16:52
tks: Замечательный пример. Особливо если понимать, что "печальная история Валерии" от начала и до конца придумана Йосей Пригожиным, дабы отжать у Шульгина малость деньжат... но не получилось.
Детей послушайте.
tks 31 июля 2018 | 16:49
polba: Не идеализируйте "профессиональных следователей".
polba 31 июля 2018 | 16:55
tks: Ни в коем разе. Но убийца будет врать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вопрос лишь в степени вранья. Потому любой неидеализированный следователь не по верит ни одному слову убийцы, а начнёт всё перепроверять.
jetsam 31 июля 2018 | 16:32
tks: не надо.
новость подается на ЭМ с одного бока.
в я.новости - есть взгляд со второй стороны.
и несостыковок версий невинных жертв - куча.
не все так просто, как публикует ЭМ.
* возьмите качан капусты, ножь, секундомер
и ударьте 35 раз. первое - долго. второе - рука устанет.
теперь представьте, что качан борется. надолго
хватит возбуждения?
теперь главное - сестер трое, наносила удар самая младшая,
несовершеннолетняя (как удобно!, с первой публикации)
а две других что делали? курили в сторонке????????
или держали левую руку и правую? ась?
распяли??????? да не может такого быть.....
такие миленькие, затравленные девочки...
отец наркотой торговал, а они - только чаем баловались?
масса вариантов. теорий. из практики. из фильмов.:)
подождать надо.
tks 31 июля 2018 | 16:21
polba: [:|•|•|Вы сие действо ФИЗИЧЕСКИ как себе представляете?|•|•|:]
А ваше сознание только физическое насилие "охватывает"?
polba 31 июля 2018 | 16:27
tks: То есть вы считаете нормальным изрезать на лапшу родного папочку за не физическое "насилие", а какое-то иное???? Мральное, надо полагать?
Хрена-се пациенты раскрываются.......
tks 31 июля 2018 | 16:31
А в чем и где вы увидели, что я считаю произошедшее нормальным?
Пациент? Кто? Вы? Возможно.
jetsam 31 июля 2018 | 16:00
citizeneco: про решетки на окнах (или заложенных окнах),
отсутствие телефона - в заметке ни слова.
и ни слова о "когда их арестовали они были в синяках, изможденные, с явной дистрофией,
неестественной бледностью и слабы... "
нэвэрю.
sjuzanna 31 июля 2018 | 16:05
citizeneco: 19 лет - это не подросток. В 18 лет выходят замуж. Если менты равнодушне, то есть другие службы доверия и спасения. Могли через свою родную поликлинику действовать, где регистрировали побои. Могли в ювенальную юстицию обратиться. 35 ударов обычно наносят с остеренением, а до этого состояния надо дойти. Они, что во сне отца убиали?или он был мертвецки пьян? или одурел от наркотиков? В здравом состоянии он бы с ними справился.
jetsam 31 июля 2018 | 16:13
sjuzanna: в здравом состоянии вы с одним 10кой не справитесь.
один удар по голове, ссади. тысячи дел. или ножом в живот.
масса вариантов.
не надо на этой обрезанной инфе делать выводы.
tks 31 июля 2018 | 16:24
sjuzanna: Остервенение часто признак аффектации.
Психика зреет и формируется до 21 года вообще-то.
Замуж (жениться) по дури как раз в 18 лет - самое "оно" ;)))
citizeneco 31 июля 2018 | 16:46
sjuzanna: Почитайте выше комментарий tks для polba о страхе перед семейным насильником, который парализует волю его жертв, возможно, по этой причине они не жаловались в полицию и другие инстанции. В этом возрасте они ещё не были готовы защищать свои права, как это делают умудренные, имеющие жизненный опыт люди. К сожалению, рядом с ними не оказалось взрослого человека, который сумел бы им дать Ваши полезные советы до того, как случилась эта трагедия.