Полиция опровергает информацию о неоднократных жалобах на М. Хачатуряна, в убийстве которого подозреваются его дочери.

Московская полиция опровергает информацию о неоднократных жалобах на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого подозреваются три его дочери.

За весь прошлый год и с начала этого года сообщений и заявлений о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуфьевскому шоссе не поступало, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе московского главка. Девушки, обвиняемые в убийстве отца утверждают, что постоянно подвергались избиениям в семье и испытывали моральные страдания.

По обвинению в убийстве по предварительному сговору им грозит пожизненное заключение.