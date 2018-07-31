Директор ФСИН пообещал ужесточить контроль над сотрудниками в местах лишения свободы после пыток в Ярославской колонии

Директор ФСИН Геннадий Корниенко пообещал ужесточить контроль над сотрудниками в местах лишения свободы после пыток заключенного в Ярославской колонии.

Ведомство перейдет к практике выборочных проверок записей с видеорегистраторов, которые обязаны носить работники ФСИН, — сообщает Интерфакс.

Корниенко добавил, что избежать случаев насилия над заключенными возможно только в том случае, если наказание за подобные преступления станет неотвратимым. Ранее зам.главы ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в колонии в Ярославле.