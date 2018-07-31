Директор ФСИН пообещал ужесточить контроль над сотрудниками в местах лишения свободы после пыток в Ярославской колонии
Директор ФСИН Геннадий Корниенко пообещал ужесточить контроль над сотрудниками в местах лишения свободы после пыток заключенного в Ярославской колонии.
Ведомство перейдет к практике выборочных проверок записей с видеорегистраторов, которые обязаны носить работники ФСИН, — сообщает Интерфакс.
Корниенко добавил, что избежать случаев насилия над заключенными возможно только в том случае, если наказание за подобные преступления станет неотвратимым. Ранее зам.главы ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в колонии в Ярославле.
Комментарии5
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trender 31 июля 2018 | 15:34
То есть, те, на которых не записаны пытки, будут строго проверять,
а на которых записаны - не будут.
И правосудие тоже будет выборочным.
Друзьям - всё. Врагам - беспредел.
pyfrjvsqfldjrfn 31 июля 2018 | 15:47
//...ужесточить контроль над сотрудниками в местах лишения свободы...
Ведомство перейдет к практике выборочных проверок записей с видеорегистраторов, которые обязаны носить работники ФСИН//
Ой, чёта нагуя не верится в вертухайский контроль.
trender 31 июля 2018 | 16:06
pyfrjvsqfldjrfn: Они разделятся. Сначала одни будут пытать и записывать, а другие выборочно проверять. Потом наоборот.... Будет жестоко!
stas12006 31 июля 2018 | 15:59
будут лучше контролировать, что б никто на камеру не записывал.
slawa1940 31 июля 2018 | 16:13
Ой, как Вы строги... и к себе и к сотрудникам. Ужас просто! А вообще-то, судить бы вас нужно.